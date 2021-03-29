Под Орлом полковник в отставке ищет новых хозяев для танков из своего музея

Александр Фролов отдает танки из частного музея в добрые руки Фото: Андрей Бубликов

Если вы давно мечтали о собственном танке, то вам стоит посетить частный танковый музей под Орлом - место уникальное не только для региона, но и для всей России. Несколько экземпляров боевых машин своими руками, по деталям, собрал полковник танковых войск в отставке Александр Фролов. Посмотреть на военные экспонаты может любой желающий, а теперь 71-летний Александр Анатольевич ищет и новых хозяев для своих экспонатов.

НАСТОЯЩИЙ ТАНКИСТ

Александр Фролов с танками да и военной тематикой в целом знаком не по наслышке. Еще будучи ребенком в непростые послевоенные годы маленький Саша обожал фильмы про войну, и любимой игрой у деревенской ребятни была войнушка.

- Играли мы только в войну. И у каждого было, что-то настоящее: винтовка, автомат или пара пистолетов. Оружие было боевое. Игрушечное тогда не продавалось, да оно и не нужно было. Во время войны здесь шли ожесточенные бои. Мы много копали, немцы оставили после себя окопы и блиндажи. И в школе родители давали расписку, что в случае гибели ребенка всю ответственность они берут на себя, а не школа. После войны, погибло примерно 30 мальчиков в нашей деревне. Опасное было детство, – поделился воспоминаниями полковник Александр Фролов с «Комсомолкой».

В то время, все мечтали стать военными: не было ничего перспективнее и престижнее военного училища. И Фролов выбрал путь военного. Сперва не заладилось: хотел стать летчиком, да не прошел по состоянию здоровья, отправился в Москву поступать в высшее общевойсковое, сдал на пятерки все экзамены, да завалил химию. Но командование училища увидело потенциал в талантливом парне, юноше из орловской глубинке предложили поступать в Челябинское высшее танковое командное училище.

- Я тут же согласился и отправился на Казанский вокзал, - говорит Фролов.

Боевые машины Фролов собирал по частям долгие годы Фото: из личного архива героя публикации.

Сейчас отставной полковник вспоминает, что было нелегко. Но ему удалось стать настоящим танкистом, офицером. На четвертом курсе его назначили командиром курсантского отделения и наградили медалью «За воинскую доблесть». А по окончанию учебы Фролов остался в училище командовать и преподавать у курсантов.

А дальше были тяжелые военные будни. Довелось даже в Африке побывать: два года Фролов был военным советником в Алжире. К 1990 году Александр Анатольевич, в звании полковника, ушел на пенсию.

ПОЛКОВНИК И ЕГО ТАНКОВЫЙ ВЗВОД

История создания музея началась в 2015 году.

- Мой друг привез лобовую броню с танка Т-34. Я удивился и заинтересовался, а можно ли собрать танк? Мне сказали, что это очень сложно, что потребуются большие средства, чтобы осуществить задуманное. Но я решил: постараюсь! И через год первый танк стоял на моем участке, - вспоминает Александр Анатольевич.

Для восстановления танков Фролов нанял специалиста из Брянска, а среди деревенских жителей нашлись умельцы, которые вошли в танкоремонтную бригаду. Запчасти от военных машин искали по всей России и за рубежом. В первую очередь в пунктах приема черного лома: люди несут туда все в подряд, включая танковые детали.

Многое, полковник получил от поисковых отрядов, которые поднимают военные находки из самых труднодоступных мест: болот, и густых лесов. Это очень тяжелая и затратная работа, ведь добраться туда непросто, приходится преодолевать километры бездорожья.

Но это еще полдела, ведь найденную технику и запчасти от нее нужно достать из болот, нужны манипуляторы, чтобы поднять многотонную броню. А также грузовые автомобили, чтобы вывезти детали, и доставить их в Подмаслово. После чего проводятся реставрационные работы и покраска. И только потом - процесс сборки танка.

Главная цель создания музея - сохранение памяти о Великой Отечественной войне Фото: Андрей Бубликов

По словам Александра Анатольевича, собрать один танк стоит около трех миллионов рублей, не считая затрат на доставку и расходы поисковиков. Полковник принял решение скупать все попавшиеся ему детали танков. В итоге он получил 150 тонн брони.

Первый собранный танк Т-34, уехал в город Куйбышев, Новосибирской области. А в настоящее время в танковом музее Александра Анатольевича находятся четыре машины: Т-34, Су-100, Т-70 и гордость полковника – тяжелый танк КВ-1.

По всей стране таких всего восемь. Танк очень редкий. Подбитые машины, оставленные на оккупированной территории, немцы отправляли в Германию на переплавку. Сам факт того, что удалось собрать этот КВ в наше время – уже чудо. Полковник собирал эту машину по крупицам. К примеру, за одним траком от гусеницы он отправлял машину в Брест, а корма приехала из Симферополя. В итоге, собранный из нескольких подбитых машин, на 90% он состоит из оригинальных деталей. Помимо экспонируемых под открытым небом танков можно посетить и музей. Здание Александр Анатольевич построил сам, здесь хранятся сотни экспонатов Великой Отечественной войны, ежегодно сюда приезжают сотни туристов.

Отметим, что весь процесс от извлечения из земли детали военных машин до последнего штриха кисточкой по уже собранному танку абсолютно легален. Ведь по сути действующими боевыми машинами экспонаты не являются, зарегистрированы они как макеты.

ПИШИ, ФРОЛОВ, ОСТАВЬ СЛЕД ЛЮДЯМ

Главная цель создания танкового музея - сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Но Александр Фролов нашел еще один способ увековечить историю тех страшных и героических дней. Полковник Фролов пишет и издает книги.

- Еще в школе, у меня обнаружили литературный дар. В десятом классе я сочинил большое стихотворение "Советскому солдату посвящаю". 12 листов, вся школьная тетрадь. Учительница тогда поставила мне 0 за содержание и 4 за орфографию: она посчитала, что я списал у Твардовского. Сперва, меня это очень огорчило. Но потом я понял, что раз меня спутали с Твардовским, то будет толк, - вспоминает Александр Анатольевич.

В настоящее время издано две книги. Первая - "Оккупация глазами переживших" расскажет читателю о малоизвестных страницах Великой Отечественной войны, она создана на основе документов из рассекреченных архивов и свидетельств местных жителей. Александр Анатольевич лично опросил и записал рассказы свидетелей военных лет.

А вторая книга автора – это первая часть "Орловской саги". Она написана в биографическом жанре. Некоторые, неизвестные до этого факты из жизни Толстого, Тургенева, Фета были опубликованы впервые именно в этой книге. В ней описаны события, происходившие на Орловщине с 1814 по 1914 год. Работа над второй частью саги уже закончена и будет опубликована в скором времени.

Адрес музея: Залегощенский район, деревня Подмаслово, ул. Школьная, 6.