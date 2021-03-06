"Когда человек говорит спасибо - это самое дорогое": полковник Екатерина Степанова больше 20 лет на страже закона

Екатерина Степанова больше 20 лет на страже закона

На пороге самый весенний и нежный праздник – Международный женский день. В преддверии 8 марта редакция «КП-Орел» просто не могла не рассказать об орловчанках, которые как в незабвенном советском фильме - спортсменки, комсомолки и, наконец, просто красавицы. Героиня сегодняшней беседы - Екатерина Степанова, начальник штаба городской полиции, полковник внутренней службы.

- Сколько лет вы работаете в органах?

- Больше 20. В милицию пришла, когда мне было 24 года. За это время успела поработать в конвойной службе, в службе по делам несовершеннолетних, заместителем начальника милиции общественной безопасности. А начальником штаба назначили почти 10 лет назад.

- Чем занимаетесь на службе?

- По сути я правая рука начальника. В служебные обязанности входит анализ, планирование, контроль оперативной деятельности, принятие управленческих решений, разработка комплекса мероприятий, направленных на раскрытие нераскрытых преступлений.

- Ваши коллеги по большей части мужчины?

- Сейчас тенденция немного поменялась, в полиции стало больше женщин. Но все же основная часть коллектива мужская, да.

- Каково всю жизнь работать плечом к плечу с представителями сильного пола?

- У нас отличный коллектив, все порядочные. На любого руководителя можно положиться, обратиться с вопросом. Мужчины всегда готовы помочь.

- Кому тяжелее на службе мужчинам или женщинам?

- Так однозначно говорить нельзя. Но точно можно сказать, что для любой женщины работать в полиции непросто. Ведь у нас свои семьи, дети. Мужчина пришел домой, для него и стол накрыт, и рубашка на завтра поглажена. А мы с одной работы на другую - к печи, к хозяйству. И еще мы очень мало времени проводим со своими детьми.

- Ваш супруг тоже сотрудник полиции?

- Нет, гражданский. Иногда его жалею - жена полковник! А вот дочь пошла по моим стопам. Хотя меня часто не бывало дома, в детстве ей иногда приходилось скучать без мамы. Но, наверное, поняла какое это важное дело. И после школы поступила в юридический институт. Сейчас она работает в следственном комитете. Правда не в Орле, а в республике Тыва.

- Далеко. Как так вышло?

- Любовь. Вышла замуж за военного, по распределению он попал в Тыву.

- Жены военных, как жены декабристов. Вы ее поддержали?

- Конечно. Я вообще считаю, что доверие и поддержка - это самое главное. Если бы не было у меня в свое время поддержки моих родителей, мужа, то вряд ли я бы стала тем человеком, которым являюсь сейчас. И вряд ли бы дослужилась до полковника.

Особенно нужна была поддержка родных, когда я на пол года отправилась в служебную командрировку на Северный Кавказ. Тяжело было оставлять дома маленькую дочь. Она очень переживала. Командировка прошла достойно, и когда я вернулась, дочь еще месяц от меня не отходила. Куда бы я не пошла, что бы не делала - всегда со мной. Наша служба учит особенно ценить семью.

Дочь Екатерины пошла по маминым стопам Фото: Личный архив героя публикации

- Для вас семья главный тыл?

- Именно так. В жизни бывает всякое, но ты идешь домой и знаешь, что там тебя любят, ждут, там уют и тепло.

- А на работе вас тоже любят?

- Не знаю, но точно знаю, что я очень люблю свою работу. Это простой рецепт как не перегореть, не остыть к своему делу - любить его. И я люблю всей душой. Ни разу не пожалела, что стала полицейским.

- Полицейский всегда должен держать марку?

- Мы все люди, все можем ошибаться. Но совершать ошибки, когда носишь на плечах такие звезды, я считаю стыдно. Обязательно есть рамки, которые тебя держат не только на работе, но и дома, в гражданской жизни, в обычном общении. Поэтому да, всегда, при любых обстоятельствах приходится держать марку.

- Не всем это удается.

- Нельзя по одному сотруднику судить обо всех. У нас столько хороших ребят, настоящих героев! Конечно, это наша работа оказывать помощь гражданам, оказавшимся в любой тяжелой жизненной ситуации. Но ведь сколько случаев, когда сотрудники рискуют жизнью: спасают и тонущих людей, выносят из горящих зданий. Много примеров. Когда человек говорит тебе спасибо, это самое дорогое. Ради всего этого мы служим.

- Понятное дело, что времени свободного у полицейских не много. И все же, чем любите заниматься на досуге?

- Сразу скажу, что лежать на диване это не про меня, безделье это не отдых. Очень люблю работать в саду, с растениями. Физически устаешь, зато морально восстанавливаешь силы. И, конечно, люблю путешествия. Особенно по России. У нас такая красивая страна, такая природа. За всю жизнь не успеешь все посмотреть, налюбоваться. И еще люблю готовить.

- Тогда с вас к 8 марта рецепт!

- Хорошо. Можете испечь фирменные кексы от полковника.