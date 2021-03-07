Кармен, Алладин, Маугли: кто создает сложные образы для сцены орловского театра

Гример-постижер Анастасия Мурашова в профессии уже десять лет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ежегодно на сцене театра «Свободное пространство» проходят десятки спектаклей. За созданием каждого из них стоит огромная команда профессионалов, остающихся в закулисье. Среди тех, кто творит театральную магию, гримеры-постижеры.

О всех тонкостях создания сценических образов и о том, можно ли повторить их дома «Комсомолке» поведала гример-постижер Анастасия Мурашова.

Анастасия Мурашова: "Для боди-арт используется не только грим, но и бутафорию, и постиж" Фото: Личный архив героя публикации

- Анастасия, в профессии вы уже более 10 лет. Всегда хотели стать гримером-постижером?

- Изначально я хотела стать дизайнером одежды. Даже поступила учиться на конструктора швейных изделий в орловский ГТУ. Но однажды меня пригласили на конкурс боди-арта. Тогда я впервые взяла кисточку в руки, чтобы превратить мою знакомую в морскую пену. Меня зацепило то, как преображается человек, и я просто влюбилась в боди-арт.

- А где учились делать сложный грим и образ в целом?

- Когда я начинала, было не так много курсов, на которых этому учили. Я многое постигала сама, ездила на мастер-классы профессиональных гримеров, узнавала какие-то новые направления и техники работы. Ведь когда делаешь боди-арт используешь не только грим, но и бутафорию, и постиж.

Изначально Анастасия хотела стать дизайнером одежды, но любовь к сложному гриму пересилила Фото: Личный архив героя публикации

- Постижер довольно редкая профессия. Далеко не все знают о ней. Расскажите, что же такое постиж?

- Постиж – это парики, шиньоны, накладки, бороды, усы для образа. А постижер – это именно тот, кто их создает. До того, как я пришла в «Свободное пространство» я не так активно этим занималась. Постигала азы с нуля. Хотела пойти на какие-нибудь курсы, но так и не нашла ничего. Поэтому училась по книгам. Моим наставником в постижении профессии стала начальник гримерно-постижерского цеха Нина Лепешкина.

Рабочее место гримера-постижера. Именно здесь происходит магия преображения Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Сложно создавать постиж?

- В каждом случае все по-разному в зависимости от образа, который планируется. Например, усы и бороду можно и за день-другой сделать, а некоторые парики требуют несколько недель и больше.

Создание постижа напоминает вязание очень маленьким крючком по тонкому тюлю. Если перевернуть парик, например, то на обратной стороне вы увидите множество узелков. Каждый волосок вплетается отдельно.

Анастасия Мурашова: "Создание постижа напоминает вязание очень маленьким крючком по тонкому тюлю" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- А из каких материалов делаются парики, бороды и усы для сцены?

- Это искусственные, натуральные волосы и сарлык – жесткий волос буйвола.

Шикарную прическу Кармен делали из волоса буйвола почти месяц Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Какой самый ваш первый опыт по созданию постижа в театре?

- Самый мой первый опыт – это создание париков для спектакля «Кармен. История Хосе». Мы делали образы для торговок и самой Кармен. Для нее я плела рыжий парик из волоса буйвола. Работа заняла три недели. Через каждые несколько спектаклей на сцене его нужно заново вычесывать, делать прическу. На это уходит по два-три часа.

Такой предстала главная героиня спектакля "Кармен. История Хосе" на сцене "Свободного пространства" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Премьера спектакля "Кармен. История Хосе" состоялась 22 октября 2020 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Создание образов для какого спектакля было самым сложным?

- Для спектакля «Маугли». Для него мы делали маски-шапочки для волков. Со всех актеров пришлось снимать слепки. Сначала мы делали форму из гипса, заливали в нее латекс и раскрашивали. Затем - ушки и гривы. Работа заняла несколько месяцев.

Работа над масками заняла несколько месяцев Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В экшн-мюзикле "Маугли 2092" актеры перевоплощаются до неузнаваемости. Фото: театр "Свободное пространство"

Во время спектакля актерам нужно несколько раз преображаться, поэтому грим мы наносим быстро. Буквально за четыре минуты. Раньше я пыталась сделать его кисточкой, спонжами, а сейчас просто руками. Все очень динамично проходит.

С лица каждого актера делали слепок. Каждая маска индивидуальна Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- А можно ли создать образ персонажа в домашних условиях?

- Можно. Например, чтобы что-то наклеить на тело можно использовать клей для ресниц. А если красить, то лучше выбрать детский аквагрим и ни в коем случае не гуашь.

- Почему такое табу на гуашь?

- Она не предназначена для того, чтобы использовать ее для кожи. В ней содержится фенол, которым можно отравиться. Начинается все с повышения температуры. К тому же, возможны сильные аллергические реакции.

Грим подбирается индивидуально для каждого актера Фото: Личный архив героя публикации

- А профессиональный грим не вреден для кожи?

- Современные средства для грима безвредны, если, конечно, нет индивидуальной непереносимости отдельных компонентов. Важно наносить нормальную базу под грим и не оставаться в нем надолго.

В основном кожу раздражают средства, которыми грим снимают. Это мыло, спирт, которые истончают защитный слой эпидермиса. Поэтому нужно тщательно подбирать косметику для ухода за кожей.

К тому же грим подбирается индивидуально для каждого актера. Для тех, кому приходится активно двигаться по сцене и тех, кто потеет требуется более сильный водостойкий грим, остальным подходит обычный аквагрим. Он смывается гораздо легче.

Фестиваль "За околицей" в Новоселках Мценского района Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Вам нравится работать гримером-постижером?

- Моя работа – вся моя жизнь. Она очень интересная, особенно, когда видишь конечный результат. Причем у меня был опыт работы и в кино. Я работала гримером фильма «Вратарь галактики», но в театре мне нравится гораздо больше, чем в кино. Здесь большой простор для работы с актерами.

Анастасия успела получить опыт и в кино, и больших проектах. Один из них - новогоднее шоу братьев Сафроновых Фото: Личный архив героя публикации

- А в каких еще проектах участвовали?

- Много где, начиная от создания образов для детских VIP-праздников заканчивая Новогодним шоу-спектаклем братьев Сафроновых. Каждый проект – это колоссальный опыт и максимально творческая работа.