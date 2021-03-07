Кармен, Алладин, Маугли: кто создает сложные образы для сцены орловского театра

Гример-постижер Анастасия Мурашова в профессии уже десять лет
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Ежегодно на сцене театра «Свободное пространство» проходят десятки спектаклей. За созданием каждого из них стоит огромная команда профессионалов, остающихся в закулисье. Среди тех, кто творит театральную магию, гримеры-постижеры.
О всех тонкостях создания сценических образов и о том, можно ли повторить их дома «Комсомолке» поведала гример-постижер Анастасия Мурашова.
Анастасия Мурашова: "Для боди-арт используется не только грим, но и бутафорию, и постиж"
Фото: Личный архив героя публикации
- Анастасия, в профессии вы уже более 10 лет. Всегда хотели стать гримером-постижером?
- Изначально я хотела стать дизайнером одежды. Даже поступила учиться на конструктора швейных изделий в орловский ГТУ. Но однажды меня пригласили на конкурс боди-арта. Тогда я впервые взяла кисточку в руки, чтобы превратить мою знакомую в морскую пену. Меня зацепило то, как преображается человек, и я просто влюбилась в боди-арт.
- А где учились делать сложный грим и образ в целом?
- Когда я начинала, было не так много курсов, на которых этому учили. Я многое постигала сама, ездила на мастер-классы профессиональных гримеров, узнавала какие-то новые направления и техники работы. Ведь когда делаешь боди-арт используешь не только грим, но и бутафорию, и постиж.
Изначально Анастасия хотела стать дизайнером одежды, но любовь к сложному гриму пересилила
Фото: Личный архив героя публикации
- Постижер довольно редкая профессия. Далеко не все знают о ней. Расскажите, что же такое постиж?
- Постиж – это парики, шиньоны, накладки, бороды, усы для образа. А постижер – это именно тот, кто их создает. До того, как я пришла в «Свободное пространство» я не так активно этим занималась. Постигала азы с нуля. Хотела пойти на какие-нибудь курсы, но так и не нашла ничего. Поэтому училась по книгам. Моим наставником в постижении профессии стала начальник гримерно-постижерского цеха Нина Лепешкина.
Рабочее место гримера-постижера. Именно здесь происходит магия преображения
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Сложно создавать постиж?
- В каждом случае все по-разному в зависимости от образа, который планируется. Например, усы и бороду можно и за день-другой сделать, а некоторые парики требуют несколько недель и больше.
Создание постижа напоминает вязание очень маленьким крючком по тонкому тюлю. Если перевернуть парик, например, то на обратной стороне вы увидите множество узелков. Каждый волосок вплетается отдельно.
Анастасия Мурашова: "Создание постижа напоминает вязание очень маленьким крючком по тонкому тюлю"
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- А из каких материалов делаются парики, бороды и усы для сцены?
- Это искусственные, натуральные волосы и сарлык – жесткий волос буйвола.
Шикарную прическу Кармен делали из волоса буйвола почти месяц
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Какой самый ваш первый опыт по созданию постижа в театре?
- Самый мой первый опыт – это создание париков для спектакля «Кармен. История Хосе». Мы делали образы для торговок и самой Кармен. Для нее я плела рыжий парик из волоса буйвола. Работа заняла три недели. Через каждые несколько спектаклей на сцене его нужно заново вычесывать, делать прическу. На это уходит по два-три часа.
Такой предстала главная героиня спектакля "Кармен. История Хосе" на сцене "Свободного пространства"
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Премьера спектакля "Кармен. История Хосе" состоялась 22 октября 2020
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Создание образов для какого спектакля было самым сложным?
- Для спектакля «Маугли». Для него мы делали маски-шапочки для волков. Со всех актеров пришлось снимать слепки. Сначала мы делали форму из гипса, заливали в нее латекс и раскрашивали. Затем - ушки и гривы. Работа заняла несколько месяцев.
Работа над масками заняла несколько месяцев
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В экшн-мюзикле "Маугли 2092" актеры перевоплощаются до неузнаваемости. Фото: театр "Свободное пространство"
Во время спектакля актерам нужно несколько раз преображаться, поэтому грим мы наносим быстро. Буквально за четыре минуты. Раньше я пыталась сделать его кисточкой, спонжами, а сейчас просто руками. Все очень динамично проходит.
С лица каждого актера делали слепок. Каждая маска индивидуальна
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- А можно ли создать образ персонажа в домашних условиях?
- Можно. Например, чтобы что-то наклеить на тело можно использовать клей для ресниц. А если красить, то лучше выбрать детский аквагрим и ни в коем случае не гуашь.
- Почему такое табу на гуашь?
- Она не предназначена для того, чтобы использовать ее для кожи. В ней содержится фенол, которым можно отравиться. Начинается все с повышения температуры. К тому же, возможны сильные аллергические реакции.
Грим подбирается индивидуально для каждого актера
Фото: Личный архив героя публикации
- А профессиональный грим не вреден для кожи?
- Современные средства для грима безвредны, если, конечно, нет индивидуальной непереносимости отдельных компонентов. Важно наносить нормальную базу под грим и не оставаться в нем надолго.
В основном кожу раздражают средства, которыми грим снимают. Это мыло, спирт, которые истончают защитный слой эпидермиса. Поэтому нужно тщательно подбирать косметику для ухода за кожей.
К тому же грим подбирается индивидуально для каждого актера. Для тех, кому приходится активно двигаться по сцене и тех, кто потеет требуется более сильный водостойкий грим, остальным подходит обычный аквагрим. Он смывается гораздо легче.
Фестиваль "За околицей" в Новоселках Мценского района
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Вам нравится работать гримером-постижером?
- Моя работа – вся моя жизнь. Она очень интересная, особенно, когда видишь конечный результат. Причем у меня был опыт работы и в кино. Я работала гримером фильма «Вратарь галактики», но в театре мне нравится гораздо больше, чем в кино. Здесь большой простор для работы с актерами.
Анастасия успела получить опыт и в кино, и больших проектах. Один из них - новогоднее шоу братьев Сафроновых
Фото: Личный архив героя публикации
- А в каких еще проектах участвовали?
- Много где, начиная от создания образов для детских VIP-праздников заканчивая Новогодним шоу-спектаклем братьев Сафроновых. Каждый проект – это колоссальный опыт и максимально творческая работа.