Из-за махинаций при строительстве футбольного поля под Орлом возбуждено уголовное дело

Строительство футбольного поля под Орлом обернулось уголовным делом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области уголовным делом обернулось строительство футбольного поля. Под преследование попал специалист "Орелгосзаказчика", которого подозревают в махинациях при возведение спортивного объекта в поселке Знаменка.

Футбольное поле с искусственным покрытием в пригороде Орла оборудовали в 2019 году в рамках реализации государственной программы, на объект были выделены миллионы рублей. Однако, как оказалось позже, строительство не прошло гладко.

Муниципальный контракт на выполнение работ по возведению спортивного объекта был заключен с ООО "Пром-Экология", контролировать работу должно было казенное учреждение "Орелгосзаказчик". Когда пришло время сдавать объект, акты приемки были подписаны. Работу глава администрации поселка Знаменка в полном объеме оплатил. А после выяснилось, что строители схалтурили: качественный щебень подрядчик заменил на более дешевый. Ущерб оказался многомиллионным.

- Представителем "Орелгосзаказчика" вопреки возложенным на него обязательствам не осуществлен надлежащий контроль за качеством и результатом работ. В результате бюджету муниципального образования был причинен ущерб на сумму более 12 миллионов рублей, выделенных в рамках реализации национального проекта, - прокомментировали "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Спортивный объект при использовании строительных материалов несоответствующих условиям контракта не мог быть принят в муниципальную собственность. Материалов прокуроской проверки хватило для начала уголовного разбирательства.

- Возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Расследование продолжается.