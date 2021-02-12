Оказался альфонсом и аферистом: отношения с таксистом обернулись для орловчанки крупными долгами

Печальным финалом и уголовным делом в придачу обернулись для орловчанки любовные отношения Фото: Ольга СУПОНЕВА

Печальным финалом и уголовным делом в придачу обернулись для орловчанки отношения с молодым кавалером. Женщина набрала кредитов на кругленькую сумму для своего возлюбленного и тот скрылся из поля зрения с деньгами.

Крутой поворот жизнь 46-летней женщины сделала после поездки в такси. Орловчанка разговорилась с 29-летним водителем, завязалось знакомство, которое не ограничилось одной встречей. Общение продолжилось и через какое-то время переросло в романтические отношения. Но счастью не суждено было длиться долго.

В скором времени возлюбленный стал жаловаться даме сердца на тяжелое материальное положение. Мол, денег не хватает на разные нужды, не одолжишь ли ты немного. Женщина не могла отказать и стала брать один за одним кредиты, передавая деньги якобы оказавшемуся в трудном положении любимому. Общая сумма займов превысила 250 тысяч рублей.

Но благодарности за помощь орловчанке дождаться не было суждено. Кавалер стал игнорировать ее, не отвечал на звонки, а через какое-то время заявил прямым текстом: деньги возвращать не буду. Несчастной ничего не оставалось делать, как идти в полицию. Правоохранителям она рассказала свою историю, и фактуры хватило для того, чтобы завести уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность мужчины к совершению противоправного деяния. Оперативники выяснили, что гражданин не собирался возвращать денежные средства потерпевшей, и потратил их на букмекерские ставки, - рассказали корреспонденту "КП-Орел" о подробностях дела в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Альфонса задержали, отпираться от совершенного он не стал. Сейчас орловец под подпиской о невыезде дожидается суда. По закону ему светит до шести лет тюрьмы.