Возможное повышение стоимости проезда в маршрутках Орла и грядущие изменения в сфере транспорта прокомментировал губернатор Андрей Клычков. На пресс-конференции у главы региона 15 февраля \\"Комсомолка\\" поинтересовалась, будет ли наведен порядок с транспортом, перестанут ли люди подолгу ждать своих автобусов на морозе и пустят ли по городу вместительные автобусы вместо неудобных \\"ГАЗелек\\"?Поводом для вопроса стали многочисленные жалобы орловцев на ситуацию с общественным транспортом, которая усугубилась после закрытия на ремонт Красного моста. Люди жалуются в социальных сетях, что не могут уехать по часу и больше по своим делам, особенно тяжело протиснуться в набитую маршрутку вечером. Сильные морозы и обильные снегопады сгустили краски еще сильнее. Вот что рассказала нам одна из читательниц в электронном письме.- В рабочий день после 18 часов вечера от остановки ЦНТИ на Алроса я уезжала больше часа. Я, и другие пассажиры, пропустила три автобуса - настолько они были заполнены. В итоге кое-как удалось уехать, но другие люди остались стоять. Такой большой, расстраивающийся район и такой бардак с транспортом, - написала читательница Юлия В.Власти от проблемы не открещиваются, но и конкретики на сегодняшний день нет.- С утра ехал на работу и видел, мэру на утренней планерке показал, что большее количество людей, чем в обычный день стоит. Мэрия на сегодняшний день активно погружается, не скрывает проблем - их действительно много. Обеспечить качество перевозок - вопрос конкретного перевозчика. В вечернее время водители сходят с рейса, потому что обслуживать маршрут им экономически невыгодно. Другой вопрос, что сейчас многие перевозчики стали говорить: нужно повысить тариф до 30 рублей. Знаете, когда такие разговоры идут, я не согласен с этим. 30 рублей для жителя это не подъемно, - прокомментировал Андрей Клычков.Губернатор отметил, что нужно экономическое обоснование повышения тарифа, в первую очередь обращая внимание на платежные возможности населения. С другой стороны, если тариф останется на прежнем уровне, перевозчики не смогут обновлять автопарк.- Безусловно задача стоит сейчас простая, казалось бы: это организация нормальной доставки пассажиров комфортным образом. Мы прошли чуть менее года этап эксплуатации больших автобусов. Многие говорили они не развернутся, они не поедут, но они поехали. И доступность для маломобильных граждан, для мам с колясками - она ими обеспечивается, - рассказал Клычков.Губернатор рассказал, что работа идет, но она не быстрая. Власти обсуждают с рядом других регионов и федеральными институтами развития возможности участия в федеральных программах по возможности обновления автопарка.Зашла речь и о вечном \\"конфликте\\" двухзначных и трехзнанчных маршрутов. На сегодняшний день первые входят в юрисдикцию муниципалитета, другими подчинены области. Интересы сталкиваются, когда водители трехзначных автобусов выезжая из пригорода забирают пассажиров у муниципальных перевозчиков.- Мы подготовили предложение, чтобы забрать полномочия по организации перевозок на областной уровень для организации единой системы обеспечения транспортом, - поделился губернатор.Редакция \\"Комсомольской правды в Орле\\" следи за развитием ситуации.