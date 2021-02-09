Семья орловского боксера Дениса Бойцова хочет транспортировать его в Россию

Семья орловского боксера-супертяжеловеса Дениса Бойцова хочет вернуть его на Родину из Германии. Уже без малого шесть лет спортсмен проходит здесь реабилитацию после тяжелейшей травмы мозга.

До этого он более десяти лет жил и тренировался в Германии. Трагедия же произошла 3 мая 2015 года. 29-летнего супертяжа нашли без сознания в берлинском метро. Кто напал на боксера до сих пор неизвестно. С отеком мозга в искусственной коме Денис провел почти два месяца. В июле того же года он пришел в себя, но ему до сих пор приходится заново учиться жить, ходить, говорить.

Сейчас мама Дениса Бойцова просит помощи в транспортировке сына в Россию. Она обратилась к сенатору Владимиру Круглому с просьбой помочь с медицинским сопровождением и поисками реабилитационного центра.

- Сегодня состояние Дениса стабильно, по словам его близких «он цепляется за жизнь и очень хочет быть рядом с родителями», - сообщает пресс-служба «Единой России» в Орловской области.