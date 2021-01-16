Жители Орла наконец-то смогли прочувствовать настоящую снежную и морозную зиму. В ближайшие дни оттепели не ожидается, самое время вспомнить про активный досуг. Где в городе можно покататься на коньках и сыграть в хоккей? Публикуем полный список оборудованных катков.Один из самых масштабных катков, оборудованных раздевалкой и прокатом коньков, расположен на площади Ленина. Его за новогодние праздники посетили 21 тысяча 717 человек. Самые популярные часы – с 16.00 до 20.00. Однако стоит помнить, во время пребывания в раздевалке нужно обязательно быть в маске.На этом список оборудованных площадок не заканчивается. Чтобы приобщиться к зимним видам спорта не обязательно ехать через весь город в центр. Катки оборудованы в Зареченском и Болховском микрорайонах.По данным пресс-службы администрации Орла, в Железнодорожном районе ледовые площадки оборудованы возле школы № 35 имени Перелыгина (улицы Абрамова и Соколова, 76), а также возле школы № 31 (улица Лесная, 9). Еще здесь можно посетить хоккейный корт на улице Советской, 29.В Северном районе открыты для катания пять хоккейных кортов - улицы Маринченко (возле дома№ 9б), Бурова (№30), Кузнецова (№2) и Московское шоссе (№ 163 и 166).В Советском районе работает две ледовые площадки возле гимназия №19 (улица Горького, 93) и гимназия №39 (улица Пожарная, 52) и один хоккейный корт возле школы № 15 (улица Трудовые резервы, 32).Больше всего оборудованных площадок в Заводском районе. Хоккейные корты здесь работают возле школы № 29 (улица Маяковского, 55), на улице Комсомольской (возле домов № 192, 252, 362 и 288), в Шпагатном переулке возле дома № 4 и на улице Розы Люксембург, 54.Ледовые площадки в Заводском районе расположены возле школы №17 (улица Васильевская, 151), школы № 25 (улица Энгельса, 90), школы № 26 (улица Гагарина, 35а), гимназии № 16 (улица Автовокзальная, 34) и на Кромской улице, 10а.