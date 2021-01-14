Сегодня федеральный оперативный штаб огласил обновленную информацию о коронавирусе в регионах. Мы собрали последние новости о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Орловской области на 14 января 2021.За сутки заболевание подтвердилось у еще 176 человек. На лечении сейчас находятся 2468 орловцев. При этом за весь период пандемии заразились уже 23 806 жителей региона.Победить коронавирус смогли 21037 человек. Минувшим днем из больниц и с амбулаторного лечения выписались 176 орловцев. Таким образом, за сутки количество выздоровевших было равно количеству заболевших.Продолжают фиксироваться случаи смерти пациентов с коронавирусом. Федеральный оперативный штаб подтвердил еще два летальных исхода. Пандемия унесла жизнь уже 301 человека.Мы следим за развитием событий.