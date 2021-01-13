Сегодня федеральный оперативный штаб опубликовал обновленные данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Орловской области на 13 января 2021.За сутки заболевание подтвердилось у еще 177 человек. Всего на лечении сейчас находятся 2470 орловцев. За весь период пандемии заразились уже 23 630 жителей региона.Победить коронавирус смогли 20861 человек. Минувшим днем из больниц и с амбулаторного лечения выписались 172 орловца.Резко пополнилась и статистика смертей. Федеральный оперативный штаб подтвердил сразу четыре летальных исхода пациентов с коронавирусом. Пандемия унесла жизни уже 299 человек.По данным руководителя регионального Департамента здравоохранения Ивана Залогина, прививки «Спутником V» сделали уже более 700 орловцев. В настоящее время действуют 7 прививочных пунктов, однако на следующей неделе их будет работать уже 14.В декабре в Орловскую область поступило 1300 доз вакцины. Сейчас из них осталось 600, но в ближайшие дни израсходуют и их. Список желающих сделать прививку уже составлен.- Сегодня мы также ожидаем поступления порядка 1300 доз вакцины, а до понедельника в регион планируется поставить более 9000 доз. Всего до 1 марта совокупно мы ожидаем поставку более 33000 доз вакцины от коронавируса, - пояснил Иван Залогин.Орловцы могут дистанционно записаться на вакцинацию. Сделать это можно на региональном портале записи на прием к врачу «Электронная регистратура Орловской области» или телефону 122.Мы следим за развитием событий.