Федеральный оперативный штаб обновил данные о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 12 января 2021.За последние сутки в регионе заболели еще 178 человек. Всего в настоящее время на лечение находятся 2469 орловцев. При этом за весь период пандемии коронавирусом заразились 23 тысячи 453 жителя Орловской области, из них 1906 человек за время новогодних праздников.Выздороветь и продолжить восстановление после болезни смогли 20 тысяч 689 человек. Накануне из больниц и с амбулаторного наблюдения выписались 113 орловцев.Одно продолжают фиксироваться новые случаи гибели от коронавируса. Федеральный оперштаб сообщил еще о трех летальных исходах пациентов с подтвержденным диагнозом. Таким образом, от коронавируса скончались уже 295 человек.В Орловской области продолжает остро стоять вопрос с лечением больных коронавирусом в стационарах. По данным на утро 11 января, свободными оставались только 296 мест из 1836 коек. По словам главы региона, запуск планируется в ближайшее время.- Здесь уже проведен основной объем строительных работ, отделения для ковид-пациентов практически готовы, закуплена необходимая мебель, кровати и так далее. Такими же активными темпами идет перепрофилирование и в Мценской ЦРБ. Начали замену канализационных труб, устанавливают перегородки, закупили кровати, мебель, - сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.Массовая вакцинация «Спутником V» началась в регионе 4 января 2021. За это время привились 637 человек, из них 324 человек получили первую и вторую дозу вакцины. Еще более 700 человек записались на прививки и ждут своей очереди.- В регион поступило 1342 дозы вакцины «Спутник V». В конце января ожидается поставка еще 1300 доз вакцины, - сообщил Иван Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.В настоящее время действуют 7 прививочных пунктов. Однако вскоре планируется открыть еще 9 пунктов вакцинации.Мы следим за развитием событий.