В Орловской области по состоянию на 11 января 2020 зафиксировано 23 тысячи 275 случаев заболевания коронавирусом. За новогодние праздники статистику заражений пополнили 1906 человек. Рассказываем, каких городах и районах фиксировалось наибольшее и наименьшее количество инфицированных за время каникул.Региональный оперативный штаб представил обновленную карту распространения болезни. По-прежнему в «лидерах» по заболеваемости Орел и Орловский район. Так, за каникулы в облцентре положительным тест на коронавирус оказался у 1000 человек, в Орловском районе – у 298.На третьем месте по заболеваемости остается Мценск и Мценский район. Здесь за первые десять дней нового года заболели 84 человека. Далее идет Покровский район – 48 заразившихся, Новодеревеньковский – 47, Залегощенский – 46. В Ливнах вместе с районом выявлен 41 случай заболевания.Более тридцати заболевших в следующих районах: в Хотынецком – 38, Краснозоренском – 37, Кромском – 36, Верховском – 35, в Троснянском – 34, в Дмитровском – 32 и Свердловском – 30.Еще 28 человек заболели в Урицком районе, в Болховском – 15, а в Сосковском районе – 11.Менее десяти человек заразились за праздники в Шаблыкинском районе (9 случаев заболевания), в Малоархангельском и Колпнянском районах (по 8 случаев), в Знаменском районе (7) и Новосильском (5).Наименьшее количество заболевших за праздники в Глазуновском (4), Корсаковском (3,) и Должанском (2) районах.