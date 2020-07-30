Орловская глазная клиника представляет имплантируемые факичные контактные линзы

Проблема снижения качества зрения носит сегодня общемировой характер. По данным ВОЗ в коррекции зрения нуждается более 4,5 миллионов человек. Главным бичом стала миопия или, привычнее, близорукость – самое распространенное нарушение рефракции, носящее в настоящее время характер пандемии.

Зачастую проблемы со зрением обусловлены внешними факторами. Специальная гимнастика, снижение воздействия раздражителей, таких как излучение экранов смартфонов или телевизоров, своевременное обращение за квалифицированной медицинской помощью – безусловно, если бы население прибегало к профилактическим мерам, проблема не носила бы такого масштаба. К сожалению, статистика говорит об обратном и год от года число растет.

Но не стоит на месте и офтальмология. Сегодня Орловская глазная клиника предлагает почувствовать свободу от очков, линз и даже лазерной коррекции. Специалисты представляют Имплантируемые факичные контактные линзы– простое решение рефракционных нарушений.

ЗРЕНИЕ, ПРЕВОСХОДЯЩЕЕ ОЖИДАНИЯ

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Имплантируемые факичные контактные линзы созданы для людей, которые выбирают лучшее. Они похожи на обычную мягкую контактную линзу, подбираются индивидуально в зависимости от формы и разреза глаза пациента и способны скорректировать близорукость до -30.ОД, дальнозоркость до +15.ОД, или астигматизм до 10.ОД.

Линзы обеспечат высокое качество зрения и мир вокруг снова станет четким и ярким. Очки и контактные обычные линзы больше не будут нужны. Они изготовлены из улучшенного гибридного гидрофильного материала, а их имплантация не займет много времени и пройдет безболезненно, о чем свидетельствует успешный опыт применения линз. Медицинская процедура выполняется при соблюдении всех стандартов безопасности на высшем экспертном уровне. Линзы имплантируются пожизненно, однако при желании их можно извлечь, не нарушая структуры и анатомии глаза.

Сегодня имплантируемые факичные контактные линзы составляют достойную альтернативу лазерной коррекции зрения. И, конечно, у них есть ряд преимуществ. Вся амбулаторная операция займет 15 минут и после нее пациент возвращается к привычной жизни! Срок восстановления после процедуры небольшой, по статистике, большинство пациентов восстанавливаются за один день или даже быстрее. На следующий день, как правило, пациенты уже могут вернуться к работе.

При этом качество зрения выходит на новый уровень, а результат заставляет приятно удивиться. Кроме того, линзы совершенно невидимы: расположенные между радужкой и естественным хрусталиком, они не видны ни самому пациенту, ни собеседникам.

ВОПРОС-ОТВЕТ

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Чувствуется ли линза в глазу?

Нет, линза совершенно не ощущается.

В будущем, например, с возрастом, можно ли удалить или заменить линзы?

С возрастом наше зрение меняется и практически каждому будет необходима операция по удалению катаракты. Преимущество в случае с такими линзами заключается в том, что в будущем доступен выбор: если зрение ощутимо изменилось, линзу можно вынуть и заменить. Повторную процедуру можно пройти в любое время.

Что такое торические линзы?

Торические линзы восстанавливают фокус глаза при астигматизме. Роговица глаза отвечает за фокусировку световых лучей, и если она неправильной, не сферической формы, то возникнут сферические и цилиндрические абберации в оптической системе глаза.

Торические линзы корректируют и сферические, и цилиндрические абберации. Монофакальная сферическая линза корректирует только сферические абберации и для глаз с астигматизмом не обеспечивает идеального зрения.

Можно ли избавиться от очков для чтения с линзами?

Да, имплантация факичных контактных линз – быстрый и безопасный способ решения проблем с ближним зрением. К сожалению пресбиопия – неотъемлемая часть процесса старения. Заболевание развивается из-за того, что менее гибким становится хрусталик глаза. Пресбиопию не стоит путать с дальнозоркостью или гиперметропией, имеющих отношение к глазному яблоку.

Пресбиопические линзы обеспечат свободу от очков для чтения после 40 лет.

Орловская глазная клиника +7 (4862) 49-04-40.

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