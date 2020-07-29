2020-07-29T11:41:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, новости на 29 июля: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 июля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Федеральный оперативный штаб сообщил о еще 30 случаях заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Орловской области. Общее число заболевших за период пандемии таким образом составило на 29 июля 2020 года 5582 человека.

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Что касается выписанных пациентов, то за вчерашний день статистику пополнили еще 72 человека, победивших болезнь. Всего в регионе излечились от коронавируса и вернулись к привычной жизни 4257 человек.

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Есть в обновленной статистике и печальные данные. Так, сообщается еще об одном скончавшемся пациенте с COVID-19. Количество летальных исходов приблизилось к девяти десяткам и составляет на сегодняшний день 89 смертей.

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Что касается географии распространения заболевания по региону, то больше всего подхвативших COVID-19 в самом Орле, далее Орловский район, затем город Мценск и Мценский район, а следом Ливны и Ливенский район.

В России в целом на 29 июля картина следующая. За сутки подтверждено еще 5475 случаев заражения, всего в РФ заболело 888 тысяч 990 человек. Выздоровело за сутки еще 8116 пациентов, общее количество выписанных россиян - 620 тысяч 330 человек. Умерло за сутки 169 человек, пандемия унесла жизни 13673 человек.

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Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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