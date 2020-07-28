2020-07-28T12:09:27+03:00
Происшествия

В Орловской области родители потеряли четырехлетнего ребенка в поле

Малыш заплутал и просидел один несколько часов вдали от дома, матери и отцу грозит наказание
Ольга СУПОНЕВА
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Мальчика отправили одного домой через поле, так малыш и заплуталМальчика отправили одного домой через поле, так малыш и заплуталФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области родители потеряли четырехлетнего малыша в поле. Чудом, эта история закончилась благополучно: спустя несколько часов поисков мальчика удалось отыскать полицейским. Родителям грозит наказание.

Все случилось в Ливенском районе. В село Троицкое, в гости к родным, приехала семья с ребенком. Родня отправилась на прогулку в поле, а через какое-то время мать отправила мальчика домой. Малыш, как того и следовало ожидать, не смог сам добраться до дома, он заплутал. Ребенка пытались отыскать своими силами, но не вышло, на улице стемнело. Тогда 44-летняя женщина рассказала о случившемся в местном отделе полиции. Полицейские вместе со спасателями занялись поисками малыша, прочесали с фонарями всю округу, звали мальчика. Через пару часов, чудом,его нашли живым и невредимым. Он был в поле, в нескольких километрах от дома.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. А вот родителям придется отвечать за невнимательное отношение к малышу.

- В отношении родителей полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних", - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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