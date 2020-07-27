Коронавирус в Орле, последние новости на 27 июля 2020: заразились еще 30 человек
Сегодня, 27 июля, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 30 новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заразившихся за весь период пандемии в регионе перешагнуло порог в пять с половиной тысяч и достигло 5523.
Число заражений коронавирусом в Орловской области 27 июля 2020
По официальным данным, большинство инфицированных уже смогли побороть заболевание. Излечились от короновирусной инфекции 4 тысячи 146 человек. Однако за последние сутки из больниц пока больше никто не выписался. За весь период пандемии скончались 87 пациентов с подтвержденным диагнозом.
Продолжают болеть COVID-19 в Орловской области 1290 человек.
Дикамика выздоровления от коронавируса в Орловской области 27 июля 2020
Самое большое число инфицированных COVID-19 по-прежнему проживает в крупных городах и районных центрах региона: в Орле, во Мценске и Мценском районе, а также Орловском, Болховском и Ливенском районах.
В целом по стране в 84 регионах за последние сутки выявлено 5635 новых случаев заражения. Всего в России зарегистрировано 818 тысяч 120 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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