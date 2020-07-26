2020-07-26T11:51:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 26 июля 2020: заразились еще 25 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 26 июля
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орле, последние новости на 26 июля 2020Коронавирус в Орле, последние новости на 26 июля 2020Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 26 июля, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 25 новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заразившихся за весь период пандемии в регионе достигло 5 тысяч 493.

Новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области на 26 июля 2020

Новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области на 26 июля 2020

При этом большинство инфицированных уже смогли побороть заболевание. По последним данным излечились от COVID-19 4 тысячи 146 человек. Накануне из больниц выписались еще пять орловцев, переболевших коронавирусом. К сожалению, уходящая неделя серьезно пополнила статистику по смертности. За весь период пандемии в орловских больницах скончались 87 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Таким образом, от COVID-19 продолжают лечиться 1260 орловцев.

Динамика выздоровления в Орловской области на 26 июля 2020

Динамика выздоровления в Орловской области на 26 июля 2020

Самое большое число инфицированных COVID-19 проживает в крупных городах и районных центрах региона: в Орле, во Мценске и Мценском районе, а также Орловском, Болховском и Ливенском районах. Меньше всего заболевших коронавирусом за весь период пандемии было зафиксировано в Краснозоренском районе.

В целом по стране в 83 регионах за последние сутки выявлено 5 765 новых случаев заражения. Всего в России зарегистрировано 812 тысяч 485 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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