Коронавирус в Орле, последние новости на 25 июля 2020: умерли еще 6 человек

Сегодня, 25 июля, федеральный оперативный штаб подтвердил 21 новый случай заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заразившихся за весь период пандемии в регионе достигло 5 тысяч 468.

Число новых заражений в Орловской области на 25 июля 2020

По последним данным излечиться от COVID-19 за весь период пандемии смогли 4 тысячи 141 человек. За последние сутки из больниц выписались еще 39 излечившихся пациентов. Продолжают борьбу с заболеванием 1240 человек.

Количество излечившихся от коронавируса в Орловской области на 25 июля 2020

Однако резко увеличилась статистика по смертности. Подтверждена смерть сразу шести пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Но суточным данным, Орловская области оказалась на 4 месте по числу летальных исходов. Таким образом, их общее число в регионе достигло 87.

Коронавирус: количество летальных исходов в Орловской области на 25 июля 2020

Самое большое число инфицированных COVID-19 по-прежнему проживает в Орле, во Мценске и Мценском районе, Орловском районе, Болховском районе, Ливенском районах. Меньше всего заболевших за все время пандемии в Краснозоренском районе.