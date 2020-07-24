В Орле юный посетитель ночного пивбара получил по голове бутылкой

В одной из орловских пивнушек в очередной раз произошла драка. На этот раз в ночной наливайке, что в Северном районе города, по голове получил его юный посетитель. Почему на парня напали и куда смотрели родители несовершеннолетнего выяснят компетентные органы.

Все случилось на днях в ночное время. Видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент драки, попала в сеть, ее разметили в группе "Инцидент Орел". На видео видно, что в баре находится компания подростков. В какой-то момент между ними и одним из посетителей, судя по всему, происходит склока. Мужчина вскакивает из-за стола и бьет одного из парней бутылкой по голове.

В произошедшем разбирается полиция.

- Сообщение о происшествии зарегистрировано 23 июля. По данному факту проводится проверка, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Свою проверку организовала прокуратура. Надзорное ведомство разберется, что вообще делали в таком злачном месте в столь позднее время подростки. Вероятнее всего, продавца заведения накажут.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, допустивших нахождение несовершеннолетних в ночное время суток в развлекательном заведении, в том числе действиям (бездействию) законных представителей подростков, а также лиц, осуществивших им реализацию алкогольной продукции, - прокомментировали корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.