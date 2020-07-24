Мощный комбайн от Ростсельмаш – в поле хозяин

Компания входит в пятерку крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники.

Сегодня Ростсельмаш - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, производящих технику по всему миру. Её продуктовая линейка включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного зерноперерабатывающего оборудования и др.

Реализация техники компании, ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляются через дилерские сети. Официальным и единственным дилером Ростсельмаш по Орловской и Курской областям является Агропромсервис. Вся техника, которую поставляет предприятие в хозяйства этих регионов, проходит апробацию на полях партнеров компании. В помощь аграриям, сотрудники Агропромсервис организовывают презентацию наиболее востребованных современных моделей техники и проводят их демонстрационный показ на полях.

Одним из важнейших направлений Ростсельмаш считается изготовление комбайнов. Компанией собрано самое большое в мире количество зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов - около трех миллионов.

- Современные комбайны создают с применением передовых технологий, учитывая реальные потребности сельхозпроизводителей, - комментирует Александр Балашов, директор Агропромсервис в г. Орле. - Эту мощную, надежную технику мы с уверенностью предлагаем как руководителям фермерских хозяйств, так и крупных компаний. Третий год занимаемся реализацией нового универсального комбайна RSM 161. Среди зерноуборочных клавишных комбайнов он один из самых высокопроизводительных. Может работать в любых агроклиматических условиях, не теряя производительности. Пользуются спросом у сельхозпроизводителей. На территории Орловской области работают уже более 10 таких комбайнов.

«Колхозник стал барин: имеет комбайн»

Второй год в крестьянском хозяйстве «Прогресс» Знаменского района Орловской области работает комбайн RSM 161.

- На протяжении многих лет мы эффективно сотрудничаем с дилерским центром компании Ростсельмаш Агропромсервис, приобретаем у них семена и средства защиты растений. – рассказывает Анатолий Заикин, агроном КХ «Прогресс». – А в прошлом году приобрели комбайн RSM 161, работой которого очень довольные. Мощный, высокопроизводительный, комфортная, удобная кабина. Все в нем продумано до мелочей, сделано для людей. Нас устраивает качество, да и цена приемлемая. С момента покупки комбайна о нас не забывает и дилерский центр компании Ростсельмаш. В процессе его эксплуатации, специалисты центра системно производят замену и установку новых деталей и оборудования. Всегда готовы проконсультировать по телефону, а при необходимости - оперативно оказать помощь на месте, в хозяйстве.

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Безусловно, успешные фермеры нацелены на развитие своих хозяйств, обновление технического парка, где на первый план выходят качество и производительность.

Зерноуборочный комбайн RSM 161 соответствует этим требованиям. Он предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур - колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Это эффективная агромашина с производительностью до 40 тонн в час основного времени, способная обработать за сезон до 2000 га .

Новая кабина Luxury Cab имеет панорамное остекление, стеклоочиститель, удобные зеркала с электрорегулировкой. Кабина оснащена высокоэффективной системой климат-контроля, в ней установлены эргономичные кресла как для оператора, так и для помощника. Комбайн получила информационную систему последнего поколения Adviser III, которая следит за процессом обмолота и работой механизмов комбайна.

На RSM 161 устанавливается мощный и экономичный двигатель Cummins 360 л.с. Для очистки вороха применяется эффективная 2 - х каскадная система очистки OptiFlow, Система обмолота TETRA Processor построена с применением барабана диаметром 800 мм, обеспечивающего стабильный и деликатный обмолот без потерь. Жатка Power Stream гарантирует повышение производительности за счет снижения потерь и оптимальной подачи растительной массы.

Стоит отметить, что преимущества нового зерноуборочного комбайна RSM 161 позволяют усовершенствовать процесс производства, способствуют облегчению труда земледельцев и выходу на новый более высокий уровень развития. Важно и то, что покупателям своей техники Ростсельмаш предоставляет качественное гарантийное и постгарантийное обслуживание. В сервисных центрах компании трудятся высококвалифицированные специалисты, установлены специальные приборы и оборудование, всегда в наличии необходимые запчасти.

В Черноземье стартовала уборочная кампания. Сельхозпроизводители подготовились к самому ответственному и напряженному периоду года. Насколько качественно и в срок будет убран урожай и будет зависеть результат годовой работы, а значит и от верного выбора зерноуборочного комбайна. Всем хорошего урожая!

Автор Валентина Васильева