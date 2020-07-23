Коронавирус в Орловской области, новости на 23 июля: число излечившихся увеличивается
Сегодня, 23 июля, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 22 новых случая заражения коронавирусом в Орловской области. Всего в регионе, по последним данным, за весь период пандемии в регионе заболели 5 тысяч 423 человека.
Новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области на 23 июля 2020
Согласно обновленной статистике, побороть заболевание смогли еще 41 орловец. Излечившиеся от коронавируса пациенты выписались из больниц накануне. Всего в регионе справились с COVID-19 уже 4055 человек. Таким образом, лечение продолжают 1290 заразившихся.
Число выздоровевших от коронавируса в Орловской области на 23 июля 2020
Как сообщили накануне в региональном оперативном штабе, с начала июля количество выписанных пациентов преобладает над количеством госпитализированных на 34%.
Новых летальных случаев за минувшие сутки нет. Всего за все время пандемии скончались 80 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Мы следим за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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