2020-07-23T12:01:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, новости на 23 июля: число излечившихся увеличивается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 23 июля 2020 года
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области, новости на 23 июляКоронавирус в Орловской области, новости на 23 июляФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 23 июля, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 22 новых случая заражения коронавирусом в Орловской области. Всего в регионе, по последним данным, за весь период пандемии в регионе заболели 5 тысяч 423 человека.

Новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области на 23 июля 2020

Новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области на 23 июля 2020

Согласно обновленной статистике, побороть заболевание смогли еще 41 орловец. Излечившиеся от коронавируса пациенты выписались из больниц накануне. Всего в регионе справились с COVID-19 уже 4055 человек. Таким образом, лечение продолжают 1290 заразившихся.

Число выздоровевших от коронавируса в Орловской области на 23 июля 2020

Число выздоровевших от коронавируса в Орловской области на 23 июля 2020

Как сообщили накануне в региональном оперативном штабе, с начала июля количество выписанных пациентов преобладает над количеством госпитализированных на 34%.

Новых летальных случаев за минувшие сутки нет. Всего за все время пандемии скончались 80 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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