2020-07-21T12:36:09+03:00
Общество

Продать и забыть: под Орлом погибает очередной объект культурного наследия

Уникальное здание земской школы в деревне Звягинки превращается в рухлядь в частной собственности [фото]
Наталья Меркулова
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Уникальное здание земской школы в деревне Звягинки Орловского района превращается в рухлядьУникальное здание земской школы в деревне Звягинки Орловского района превращается в рухлядьФото: Наталья Меркулова
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Жителей Орловской области сложно удивить темой разрушения старинных зданий, объектов культурного наследия. Зачастую ответ официальных властей по этому поводу лаконичен: «Нет средств на ремонт, но можно продать их или передать в аренду». Насколько это эффективно может убедиться каждый желающий, заглянувший в деревню Звягинки Орловского района.

Населенный пункт, относящийся в Образцовскому сельскому поселению, расположен в 10 километрах от областного центра. Жителей здесь немало – почти полторы тысячи человек. В Звягинках расположены важные социальные объекты (сельская администрация, школа, детский сад, медпункт, почта, магазины). Одна беда – историческое наследие.

Речь идет об уникальном каменном здании земской школы, построенной в 1913 году. Еще 19 лет назад здесь учились дети со всех окрестных сел, теперь в ней хозяйничают маргиналы. Корреспонденты «КП» побывали на месте и убедились: объект культурного наследия регионального значения действительно погибает. Мы попытались разобраться: кто в ответе за происходящее и куда смотрят контролирующие органы.

От внутреннего убранства школы практически ничего не осталось. Игрушки как грустное напоминание об ушедшей истории Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

От внутреннего убранства школы практически ничего не осталось. Игрушки как грустное напоминание об ушедшей историиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

КОМУ НУЖНА ИСТОРИЯ?

Здание старой школы в Звягинках всегда привлекало внимание краеведов и туристов, да и местные жители-старожилы могут рассказать немало легенд, связанных с этим местом. Еще несколько лет назад известный орловский историк, профессор Виктор Ливцов посвятил этой школе целый выпуск своей авторской программы «Прогулки с краеведом».

Бывшая земская школа в деревне Звягинки признана объектом культурного наследия регионального значения с 1993 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Бывшая земская школа в деревне Звягинки признана объектом культурного наследия регионального значения с 1993 годаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Школа имеет богатейшую историю. В 1912 году земство выделило деньги на строительство в Звягинках двухэтажной школы из необлицованного кирпича. Здание имеет необычную архитектурную форму. В ней выделяется два больших ризалита и нет заднего фасада, все стороны здания декоративно обрамлены, а внутри сохранилась первоначальная планировка. Оно уникально в своем роде, - рассказывает краевед.

Виктор Ливцов: "Здание имеет необычную архитектурную форму. В ней выделяется два больших ризалита и нет заднего фасада, все стороны здания декоративно обрамлены" Фото: Наталья Меркулова

Виктор Ливцов: "Здание имеет необычную архитектурную форму. В ней выделяется два больших ризалита и нет заднего фасада, все стороны здания декоративно обрамлены"Фото: Наталья Меркулова

6 июля 1993 года здание бывшей земской школы поставлено на охрану решением малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов.

Школа пережила революцию, успела побывать военным госпиталем в годы Великой Отечественной войны, затем снова распахнула свои двери для школяров. До 2001 года в ней учились начальные классы Звягинской СОШ.

Одна из лестниц на второй этаж успела рухнуть Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Одна из лестниц на второй этаж успела рухнутьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Нам удалось пообщаться с Аней Тарасовой (имя изменено по просьбе собеседницы – Прим. автора), последней выпускницей бывшей земской школы, успевшей застать старинное здание в рабочем состоянии.

- Я пошла в первый класс в 2000-м году. Была совсем еще маленькой и тогда мне это здание казалось огромным и очень крепким. Высокие окна, толстые стены и коричневая деревянная лестница с перилами – первое, что мне вспоминается сейчас. Между нами, школярами, ходили свои легенды об этом месте. Например, мы все как огня боялись черной трубы от котельной, считая, что она вот-вот рухнет (правда прошло уже 20 лет, а она стоит), - вспоминает девушка.

Также Аня рассказала, что в школе уже в те времена были все удобства – отапливаемый санузел с раздельными кабинками. На продленке первоклашки спали. Для этого здесь была обустроена отдельная комната с кроватями.

Весной 2019 года на первом этаже еще можно было увидеть "окон", в 2020 - уже нет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Весной 2019 года на первом этаже еще можно было увидеть "окон", в 2020 - уже нетФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Переселять из старого здания нас стали уже в 2001-м. Во второй класс я пошла уже в новую школу. Но «переезд» был долгим. Помню, как мы на продленке ходили с учителями и завхозом туда, забирали книги. Еще, наверное, лет пять перетаскивали из старой школы столы, стулья, школьные доски и т.д. Наши мальчишки специально напрашивались помогать и потом приходили такие гордые собой. В те времена попасть в старое здание можно было только по разрешению. Двери были закрыты на замок, а окна все до единого целы, - рассказывает Аня.

По словам девушки, им мало рассказывали об истории школы, но все как-то сами собой знали, что здесь был военный госпиталь. Словно в подтверждение тому, братское воинское захоронение в метрах пятидесяти от старинного здания.

Недалеко от школы в Звягинках находится воинское захоронение Фото: Наталья Меркулова

Недалеко от школы в Звягинках находится воинское захоронениеФото: Наталья Меркулова

-Очень жаль, что школа превратилась в то, во что превратилась. Такое большое село и такое отношение к исторической памяти. Не была здесь лет пятнадцать уже. Когда увидела – была в шоке. Неужели никому теперь не нужна история? – с грустью говорит Аня.

«ПРОДАЙ И ЗАБУДЬ»

Как оказалось, сразу после закрытия объект культурного наследия регионального значения в собственности частного лица. С этого момента оно и начало разрушаться.

На данный момент от внутреннего убранства школы практически ничего не осталось: батареи, окна, полы и даже межэтажные перекрытия успешно растащили. «Некто» разобрал часть боковой стены, снял двери. Теперь пройти внутрь здания может любой желающий: хоть через окно, хоть через парадную дверь. Ни о каких замках не идет и речи. А местные подростки и маргиналы этому и рады, устроив в здании школы притон.

Еще 19 лет назад здесь учились дети со всех окрестных сел, теперь в ней хозяйничают маргиналы Фото: Наталья Меркулова

Еще 19 лет назад здесь учились дети со всех окрестных сел, теперь в ней хозяйничают маргиналыФото: Наталья Меркулова

Теперь вместо портретов литераторов стены здесь украшает забористая нецензурная брань, а полы пивные банки и бутылки. Недавно здесь рухнула одна из лестниц. Но куда же смотрит хозяин и кто же он?

К успевшему стать аварийным зданию доступ никак не ограничен, при этом внутренние перекрытия могут рухнуть в любой момент Фото: Наталья Меркулова

К успевшему стать аварийным зданию доступ никак не ограничен, при этом внутренние перекрытия могут рухнуть в любой моментФото: Наталья Меркулова

Вначале мы сделали официальный запрос в Управление муниципального имущества и архитектуры администрации Орловского района и спросили: «Когда здание было передано в частную собственность?». Вскоре пришел короткий ответ: «Вышеуказанный объект недвижимости в реестре муниципальной собственности Орловского района не числится. Интересующей Вас информацией не располагаем».

Местные жители уже успели растащить все, что только возможно. Не пожалели даже внутренние перекрытия и полы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Местные жители уже успели растащить все, что только возможно. Не пожалели даже внутренние перекрытия и полыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Далее мы уже обратились в Управление по государственной охране объектов культурного наследия в областную администрацию. Здесь нам наконец-то подтвердили, что здание действительно сейчас находится в частной собственности. Но! Ни когда происходила передача из муниципальной собственности в частную и, тем более, во сколько это новому хозяину обошлось, специалисты профильного ведомства не знают.

- Последняя проверка в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей земской школы» была проведена Управлением культуры и архивного дела в марте 2014 года. Собственнику было предписано провести работы по ограничению доступа посторонних лиц на объект. Кодексом РФ об административных правонарушениях установлена ответственность за нарушение сохранения, использования и государственной охраны. В отношении собственника здания бывшей земской школы соответствующих протоколов не составлялось, - пояснил корреспонденту «КП» Иван Алтухов, и.о. начальника Управления Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

В крыше уже образовались дыры Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В крыше уже образовались дырыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

При этом Иван Александрович подчеркнул, что ремонт объекта культурного наследия полностью лежит на собственнике. Правда, он в Управление не обращался за заданием на проведение работ по сохранению здания-памятника.

Остается добавить только одно: а зачем?

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Ситуацию комментирует Станислав Абакумов, председатель орловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

Здание поставлено на охрану решением малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов 6 июля 1993 году. Предметы охраны и границы (территория) объекта не определены. Это значит, что на охране стоит все здание.

Бремя содержания памятника в надлежащем виде лежит именно на собственнике, он должен за свой счет его ремонтировать, реставрировать и тому подобное. Спрашивать за содержание объекта должно Управление по государственной охране объектов культурного наследия. К сожалению, по области таких объектов предостаточно и на любой вопрос и письмо - приходит один ответ - денег нет.

Скажу свое сугубо личное мнение. Необходимо проводить соответствующие разъяснительные работы с собственниками таких объектов, продумывать специальные региональные программы по их использованию, передаче в аренду и реставрации, а также принимать постоянное участие в федеральных конкурсах, проектах и программах, предусматривающих определенное финансирование.

Грубо говоря, исполнительной власти надо разработать какой-то алгоритм действия по системной работе с такими объектами. Понятно, что денег нет, их никогда и не будет, если не заниматься данным вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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