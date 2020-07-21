Коронавирус в Орловской области, новости на 21 июля: число летальных исходов достигло 78

В Орловской области на 21 июля 2020 года подтвердился еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей. Всего в регионе, по данным федерального оперативного штаба, заболело 5 тысяч 378 человек. Это данные за весь период пандемии.

Новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области на 21 июля 2020

Согласно обновленной статистике, еще 70 орловцев выписано по выздоровлению за прошедший день. Всего в регионе сумели победить COVID-19 уже 3 тысячи 950 человек.

Обновленную карту распространения коронавируса в Орловской области представил региональный оперативный штаб. Согласно ей, в Орле заболело 2607 человек, в Орловском районе - 608 заболевших, в Мценске и районе 565 заразившихся, в Ливнах и Ливенском районе 242, в Дмитровском районе 115, в Урицком 112, приблизилось к сотне число заболевших в Новодеревеньковском районе - 99 человек. Подробнее о географии коронавируса читайте здесь.

За последние сутки подтвержден еще один летальный исход. Умер пациент с подтвержденным диагнозом «Коронавирусная инфекция». Число скончавшихся в Орловской области составило 78 человек.

Число летальных исходов от коронавируса в Орловской области достигло 78

Напоминаем, в Орловской области продолжает действовать режим повышенной готовности и антикоронавирусные меры - они продлены до 31 июля включительно. При этом постепенно к прежней жизни регион все-таки возвращается.

Число излечившихся от коронавируса на 21 июля 2020

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