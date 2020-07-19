Коронавирус в Орловской области, новости на 19 июля: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

В Орловской области на 19 июля 2020 года подтверждено еще 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших за весь период пандемии в регионе превысило 2 тысячи 300 человек и составляет 5318 инфицировавшихся.

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Выздоровевших за минувший день прибавилось еще 10 человек: как обычно, в выходные статистика по выписке не высока. Всего победило болезнь 3870 орловцев.

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Новых летальных исходов не зафиксировано. Всего в Орловской области скончалось 77 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

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В России в целом на 19 июля ситуация складывается следующим образом. За последние сутки выявлено 6 тысяч 109 заболевших коронавирусом в 84 регионах страны. Общее число заболевших за время пандемии составляет на сегодняшний день 771 тысячу 546 человек. Зафиксировано 95 летальных случаев. Всего в РФ скончалось 12 тысяч 342 человека с коронавирусной инфекцией. Выздоровевших за сутки 3 тысячи 418 пациентов, всего - 550 тысяч 344 человека.

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Мы следим за развитием ситуации.