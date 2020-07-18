Коронавирус в Орловской области, новости на 18 июля: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Сегодня, 18 июля, федеральный оперативный штаб сообщил о еще 40 случаях заражения коронавирусом среди жителей Орловской области. Общее число подхвативших инфекцию таким образом за весь период наблюдения составило 5280 человек.

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Что касается новых случаев выздоровления, то за сутки статистика пополнилась еще 45 орловцами, сумевшими победить болезнь. Всего выздоровевших уже 3860 человек.

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Новых летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Умерло за все время пандемии в Орловской области 77 человек.

Напомним, в регионе до 31 июля включительно продлен режим повышенной готовности и оганичительные меры по коронавирусу. В том числе и масочный режим. Как отметил глава области Андрей Клычков в ходе одного из последних прямых эфиров, маски придется носить еще и в августе. Контроль за соблюдением данного правила, а также других правил санитарной безопасности, оперштаб решил усилить.

О ситуации в России в целом.

За сутки зафиксировано 6 тысяч 234 случая заражения COVID-19, всего заболело 765 тысяч 437 человек. Выздоровело за минувший день еще 7 тысяч 490 человек, в общей сложности число победивших коронавирус россиян и гостей страны достигло 546 тысяч 863 человек. Летальных исходов +124. За весь период пандемии умерло 12 тысяч 247 человек.

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Мы следим за ситуацией.