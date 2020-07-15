Коронавирус в Орле, новости на 15 июля: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

В Орловской области за сутки, по данным федерального оперативного штаба, выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом на 15 июля 2020 года общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 5153 человек.

.

По выздоровлению за минувшие сутки выписано 36 орловцев, всего победили болезнь 3714 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано. За период пандемии в области скончались 75 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

.

Что касается ситуации в России в целом, то новых случаев заражений на сегодня 6422. Всего заболевших, за весь период наблюдения, 749 тысяч 369 человек. Выздоровело накануне 10 тысяч 424 человека, количество выписанных пациентов в РФ достигло 523 тысяч 249. Летальных исходов за сутки еще 156. Всего умерло 11 тысяч 770 человек.

Напомним, в Орловской области ограничительные меры по коронавирусу сохранятся до 31 июля включительно. Масочный режим продлится и в августе.

Мы следим за ситуацией.