2020-07-15T11:10:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, новости на 15 июля: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 15 июля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и областиМы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и областиФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орловской области за сутки, по данным федерального оперативного штаба, выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом на 15 июля 2020 года общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 5153 человек.

.

.

По выздоровлению за минувшие сутки выписано 36 орловцев, всего победили болезнь 3714 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано. За период пандемии в области скончались 75 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

.

.

Что касается ситуации в России в целом, то новых случаев заражений на сегодня 6422. Всего заболевших, за весь период наблюдения, 749 тысяч 369 человек. Выздоровело накануне 10 тысяч 424 человека, количество выписанных пациентов в РФ достигло 523 тысяч 249. Летальных исходов за сутки еще 156. Всего умерло 11 тысяч 770 человек.

Напомним, в Орловской области ограничительные меры по коронавирусу сохранятся до 31 июля включительно. Масочный режим продлится и в августе.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пассажирка иномарки пострадала в ДТП с переворотом под Орлом
Андрей Клычков: У "Титаника" есть шанс стать высокотехнологичным медицинским учреждением
На орловских дорогах несколько трагических ДТП случилось из-за уснувших водителей
Орловские дачники задолжали за электричество почти 4 миллиона рублей
В Орле до суда дошло дело черных риелторов
Павел Меркулов возглавил Орловский университет экономики и торговли
Дождливая и ветреная погода задержится в Орловской области
Орловец отделался штраф, врезавшись в забор на чужой машине
Роспотребнадзор вновь устроил проверку воды в реках и озерах Орловщины
В Орловской области гимназии-пансиону подарили целую библиотеку
Орловец забрался в чужой дом и украл у хозяина 50 тысяч рублей
Орловчанка попала под уголовное дело за фиктивную прописку в чернобыльской зоне
Под Орлом девочка-инвалид получила лечебное питание только через суд
Шесть орловцев попались на проведении подпольных игр на трех площадках
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 14 июля
Во Мценске ночью сгорел автомобиль
Главу сельского поселения в Орловской области наказали за растрату
В орловские деревни продолжают проводить газ
26 июля в Орле не состоится акция Бессмертный полк
В Орловской области прокуратура проверит долги по зарплате в "мусорной" компании
Летние лагеря в Орловской области пока не откроют
За неуплату алиментов на 141 орловца возбудили уголовные дела
Коронавирус в Орловской области: ограничения продлены до конца июля
Между Орлом и Тулой возобновили движение поездов
В Орле задержали мужчину, избившего ногами и стулом человека
Орловцы продолжают сдавать анализы на антитела к коронавирусу
Орловские власти пытаются проторговать места для наружной рекламы