В Орле открытие гемодиализного центра грозит обернуться скандалом

Нешуточным скандалом грозит обернуться в Орле открытие клиники гемодиализа. Камнем преткновения стало место, в котором она расположится. Жильцы многоквартирного дома, в пристройке к которому и должен расположиться диализный центр, недовольны соседством. У орловцев, получающих диализ, своя точка зрения, ведь открытия клиники они ждали очень давно.

ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ

Сразу стоит пояснить, что гемодиализ, или заместительная почечная терапия – это жизненно необходимая процедура для людей с хронической почечной недостаточностью (ХПН). Если естественный фильтр организма – почки – по каким-то причинам больше не в состоянии выполнять свою функцию, человек вынужден прибегнуть к помощи специального оборудования, так называемому аппарату искусственной почки.

Жители Орловской области с ХПН (в регионе таких пациентов более двух сотен человек, регистрируется ежегодный прирост) получают необходимую терапию в государственной больнице либо в филиалах частных клиник. И открытия еще одной клиники, а точнее гемодиализного центра компании ООО «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА», пациенты ждали давно. Эта компания представляет крупнейшего в мире немецкого производителя «Фрезениус Медикал Кеа».

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- Я с 2014 года нахожусь на пожизненном программном гемодиализе. За несколько лет я попробовала услуги и специализированную помощь заместительной почечной терапии разного уровня, в разных клиниках. И для себя по самочувствию после процедур я поняла, что значит качество. В силу своей активной гражданской позиции, направленной на создание комфортной и доступной медицинской помощи людям с таким же заболеванием, что и я, вынуждена мониторить компании предоставляющие подобные услуги, изготовителей лекарственных препаратов, постоянно посещаю научные мероприятия и стараюсь их организовывать по возможности. С деятельностью компании «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА» знакома, и ждала ее открытия, так как это существенно разгрузит потоки пациентов. Мы тоже люди и тоже хотим жить комфортно. Разве мы много хотим? - поделилась Клавдия Ставцева, член общественного совета департамента здравоохранения Орловской области и Президент Орловского регионального отделения межрегиональной общественной организацией нефрологических пациентов "НЕФРО-ЛИГА".

Клавдия – гражданская активистка, буквально сражающаяся за права пациентов с ХПН. В 2017 году именно она дозвонилась Президенту на прямую линию. Тогда она озвучила Владимиру Путину проблемы, существующие в Орловской области в данной сфере.

Однако без сучка и задоринки открыть клинику, увы, не вышло.

ДО СУДА ДОШЛО

Расположиться гемодиализный центр должен в Советском районе города, по адресу Красноармейская, 1. Клиника, по плану, займет нежилые помещения (пристройку) многоквартирного жилого дома. Работы по реконструкции под нужды организации начались минувшей весной, и за голову схватились жители многоэтажки. Был составлен и 25 июня подан в суд коллективный иск об устранении нарушений прав собственников и запрете деятельности медицинской организации.

Правосудию жители дома по Красноармейской пожаловались на систему вентиляции и кондиционирования, нарушения строительных норм, правил противопожарной безопасности…

«Эксплуатация <…> оборудования может повлиять на изменение несущих конструкций жилого дома, ухудшит фасад многоквартирного дома, владельцы квартир будут испытывать дискомфорт, связанный с повышенным уровнем шума, а также вибрацией <…>, которая будет сопровождаться наличием неприятных запахов, что в условиях <…> неблагоприятной эпидемиологической ситуации повлечет неблагоприятные последствия для здоровья граждан» - уверены жильцы (выдержка из искового заявления).

Дело будет рассматриваться в Советском районном суде. Иск принят, работы приостановлены, подготовка центра к открытию заморожена.

- Если есть неустранимые замечания, тогда я понимаю, позиция людей обоснована, взвешена и аргументирована. Если нет, то картина прямо сказать не красивая, похоже на ту, что случилась в Москве, когда группа жильцов собирала подписи против семьи с онкологическим пациентом, чтобы их выселить из дома. Вот именно так все выглядит пока. Я не пытаюсь кого-то защитить или обвинить, я за справедливое решение, надо поступать по справедливости. Наши пациенты, очень ждут открытия нового центра. Пациентов много, всем нужна качественная медицинская помощь, это наш шанс на равную жизнь с такими людьми, что живут рядом, - говорит Клавдия Ставцева.

Точку в вопросе поставит суд. Заседание по рассмотрению иска назначено на 20 июля.

В Московском представительстве «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА» заверили, что в Орле будет работать их центр. Было отмечено, что месяц простоя гемодиализного центра оценивается примерно в 10 миллионов рублей убытков. Эти деньги, плюс судебные издержки, компания намерена истребовать в установленном законом порядке.

Мы следим за развитием ситуации.

Любовь РОМАНОВА

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