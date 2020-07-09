Ко Дню города орловцы смогут увидеть обновленный сквер на Стекломаш

Сегодня, 9 июля, прошел традиционный объезд города журналистов месте с главой администрацией Орла Александром Муромским. Первой точкой маршрута стал сквер Героя Ермолаева в районе завода «Стекломаш» в Железнодорожном районе.

Еще в конце 2019 году орловцы выбрали территорию сквера на рейтинговом голосовании по благоустройству и уже больше месяца активно обсуждают ход реконструкции. Рассказываем, как продвигается ремонт и когда горожане смогут оценить долгожданное обновление.

Привычным и полюбившихся многим ив здесь уже нет, сохранились только большие деревья. Однако уже в 20 числа июля в сквере высадят 46 новых лип, кленов, березок и кустов кизила. Кроме того, часть деревьев в три ряда украсят красной, зеленой и синей подсветкой, которая будет загораться вечером одновременно с уличными фонарями.

Обновят здесь и травяное покрытие. В завершении строительных работ подрядчик уложит здесь рулонный газон. Чтобы он не засох, в парке будет работать система полива.

Особый подарок ждет орловскую малышню. Для нее в сквере Героя Ермолаева установят детскую площадку. Особым местом притяжения для орловцев, по задумке авторов проекта благоустройства, должны стать качели со специальными козырьками от солнца. В вечернее время они также будут подсвечиваться.

Кроме того, здесь появятся новые лавочки, урны и 27 фонарей (20 из них уже установлены). Чтобы обезопасить территорию от вандалов смонтируют систему видеонаблюдения.

Работы ведутся с опережением графика и, по подсчетам подрядчика, открытие сквера произойдет к 5 августа.

Однако пока для городских властей остается открытым вопрос с архитектурными видами, которые открываются с территории парка. С рекламными стендами и обшарпанными фасадами магазинчиков планируют бороться. Такие указания в ходе объезда дал глава городской администрации.

- После завершения строительных работ вся прилегающая территория будет на обозрении. Необходимо встретиться с собственниками промышленных и хозяйственных субъектов, чтобы они привели в порядок фасады, рекламные конструкции и проходные. Возможно, где-то нужно повесить социальные баннеры с тематикой города Орла, а все лишнее убрать. На будущее нужно делать проезд возле сквера, - подчеркнул Александр Муромский.