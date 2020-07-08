Юная бухгалтер из Рязани надела погоны и покинула родной город ради любимого из Орла

8 июля в России отмечается один из самых теплых праздников - День семьи, любви и верности. Конечно, в эту дату мы не могли не поделиться с читателем доброй и красивой историей о настоящих чувствах, верности и вечных ценностях. Героями ее стали двое молодых сотрудников УФСИН России по Орловской области.

Я встретилась с Иваном и Ангелиной на территории регионального ведомства, пришлось ненадолго отвлечь их от службы. Высокий, широкий в плечах Иван и хрупкая миниатюрная Ангелина смотрятся вместе как на картинке. Форма обоим к лицу. Иван в свои 27 лет уже заместитель начальника финансово-экономического отдела, его невеста Ангелина – бухгалтер.

- Как вы познакомились? – спрашиваю у пары.

Как оказалось, свел вместе ребят ведомственный вуз - Академия УФСИН России в Рязани.

- Я целенаправленно туда поступил – хотел продолжить дело дедушки. Он у меня носил погоны, прошел войну. Уехал из Орла в Рязань, там и познакомился с Ангелиной, - говорит наш герой.

Молодая бухгалтер младше своего жениха на несколько лет. Училась на экономиста в институте при ведомственном вузе: тут выпускают профессионалов по гражданским специальностям. Девушка влюбилась в бравого орловца. Вначале паре не удавалось часто встречаться, ведь Иван жил в казарме. Но - слава соцсетям –всегда удавалось поддерживать общение.

- Зато мы не ссорились, ценили время, проведенное вместе, - говорит девушка.

Настоящей любви расстояние и время не помехаФото: Личный архив героя публикации

После окончания вуза Иван вернулся в родной Орел, начал строить карьеру. Пару ждала разлука длиной в два года: Ангелине нужно было завершить учебу.

- Вот так и жили два года на два города. Конечно, было не просто. Но мы постоянно были на связи, иногда я приезжала на каникулы, - вспоминает Ангелина.

- А как же устоявшийся стереотип о том, что расстояние сводит чувства на нет? – интересуюсь у без двух минут супругов.

- Это не правда. Сейчас я уверенно говорю: все это было не зря, - отвечает Иван.

После окончания вуза у Ангелины не было сомнений, стоит ли уезжать из родной Рязани, ведь свой выбор девушка сделала.

- А как же родители отнеслись к переезду? – интересуюсь.

- Хорошо отнеслись, они же знали Ваню, - отвечает девушка.

- Передали в ответственные руки, - смеется жених.

Ангелина собрала вещи и приехала в Орел. Устроилась на работу в профильное ведомство, сначала работала на гражданских должностях, а после и сама надела погоны.

Теперь пара все время вместе.

- И работаете вдвоем, и дома вместе. Не приедаетесь друг другу? – задаю вопрос.

- В том то и дело, что на работе мы работаем, а не строим отношения, - говорит Иван.

Начальство к паре относится с пониманием: главное, что каждый выполняет свои должностные обязанности и не отвлекается на амурные дела. Да и, говорят, у людей в погонах складываются крепкие браки, ведь оба прекрасно понимают специфику службы, а значит меньше поводов для ссор и никакой недосказанности.

Пара любит проводить время активно: рыбака Ивана активно поддерживает будущая супругаФото: Личный архив героя публикации

Спустя шесть лет знакомства Ваня сделал молодой красотке предложение руки и сердца.

- Трепетный момент! Как это было? – интересуюсь у пары.

- Все к тому шло, так что я не удивилась, - смеется Ангелина.

- Сделал ей предложение в семейном кругу, в присутствии близких, - рассказывает Иван.

Официально мужем и женой ребята станут 1 августа. Правда, широко отгулять свадьбу не получится из-за пандемии коронавируса, да и свадебное путешествие пока что придется отложить. Но молодые не расстраиваются.

Конечно, впереди новую семью ждут разные жизненные перипетии, но ребята не боятся с ними не справиться. Ведь секрет счастливых отношений для них оказался очень простым.

- Нужно всегда двигаться навстречу друг другу, находить компромиссы в проблемных ситуациях, где-то уступать, стараться понимать свою половинку, - говорит Иван.

ЗНАЙ!

День семьи, любви и верности - праздник, приуроченный памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Отмечается не только в России, но и в других странах – Болгарии, Белоруссии, Азербайджане, Украине и даже Германии, Франции, Великобритании. Символом праздника является ромашка, в этот день принято дарить не только этот цветок, но и открытки с его изображением.