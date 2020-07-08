Коронавирус в Орле, последние новости на 8 июля 2020: выздоровевших больше заболевших

Сегодня, 8 июля, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 45 новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области. Таким образом, число заболевших в регионе за весь период пандемии достигло уже 4 тысяч 840 человек.

8 июля в Орловской области подтвердились еще 45 новы хслучаев заражения коронавирусом

В течение последних двух недель наблюдалась умеренная статистика и число выписанных по выздоровлению в сутки превышало число новых случаев инфицирования. Так и по последним данным: при 45 новых подтвержденных случаях COVID-19 из больниц по выздоровлению выписано 128 человек, общее число победивших коронавирус составило 3406 человек. Количество смертей - 73.

По данным на 8 июля 2020 года в Орловской области от коронавируса излечились 3406 человек

Отметим, что долгое время число новых заболевших не превышало полсотни в сутки, однако последние два дня статистика вновь ползет вверх.

- Это результат увеличения тестов, которые мы проводили в конце прошлой недели, за выходные. Мы протестировали всех, кто должен был допуститься к ЕГЭ, дополнительно тестировали медиков. Видим, что есть определенные основания тревожиться, - прокомментировал ситуация глава региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях в понедельник, 6 июля..

В основном коронавирусной инфекцией в регионе заражаются взрослые (92% от общего числа заболевших).