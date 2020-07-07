Не пить газировку и избегать нагрузок: советы орловцам как уберечься от аномальной жары

В ближайшие сутки в Орловской области ожидается аномально жаркая погода, местами столбики термометров достигнут отметки в +37 градусов. Мы собрали для читателей советы специалистов как без вреда для здоровья уберечься от летней жары.

О правилах поведения при высоких температурах рассказали в региональном МЧС. Первое из них - лучше по максимуму ограничить пребывание под открытым солнцем. А если все же нужно на улицу, то стоит обязательно покрыть голову.

Стоит отказаться в жару и от спортивного зала, активных занятий фитнесом и любых других физических нагрузок.

Следующее - это питьевой режим. Из-за усиленного потоотделения наш организм теряет много жидкости, поэтому нужно пить чистую питьевую воду в примерном объеме 2 литра в день (для взрослого человека). А вот от газировки лучше отказаться: она содержит сахар, что итак не полезно для здоровья, и к тому же лишь усиливает жажду. Также стоит обтирать кожу мокрым полотенцем.

- Кроме того, нужно контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей, - рассказали "КП" в ГУ МЧС России по Орловской области.

Если же вы собрались переждать жару на водоеме, то соблюдайте правила безопасности: не купайтесь в состоянии опьянения, следите за детьми, не заплывайте за буйки и плавайте в оборудованных местах.