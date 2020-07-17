2020-07-17T12:22:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, новости на 17 июля: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 17 июля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Еще 42 случая заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Орловской области подтвердилось за сутки. По данным федерального оперштаба общее число заболевших, за весь период наблюдения, достигло 5240 человек.

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Выписано по выздоровлению еще 56 пациентов. Число победивших болезнь с каждым днем растет и на сегодня достигло 3815 человек. По последним данным оперативного штаба региона выздоровело за время пандемии примерно 70% от общего числа инфицированных COVID-19.

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Также оперативный штаб сообщил о еще двух летальных исходах. У еще двух скончавшихся пациентов подтверждено наличие коронавируса. Всего скончалось в регионе 77 человек.

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.Что касается географии распространения болезни по региону, то карта несколько изменилась за сутки. На первом месте все также Орел (2542) заболевших, а на второе вышел Орловский район (573 заболевших), Мценск и Мценский район переместились на третье место по числу инфицированных (559). Подробнее о распространении COVID-19 по области - здесь.

О ситуации в России в целом. За сутки выявлено еще 6406 случаев заражений коронавирусной инфекцией, всего в РФ заразилось 759 тысяч 203 человек. В это же время выздоровело за сутки еще 7681 человек, в общей сложности за время пандемии с болезнью справились 539 тысяч 373 пациента. Летальных исходов зарегистрировано +186. Скончалось 12 тысяч 123 человека с коронавирусом.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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