Коронавирус в Орле, последние новости на 6 июля 2020: заразились еще 57 человек

Сегодня, 6 июля, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 57 случаев заражения коронавирусом среди жителей Орловской области. Общее число заболевших, таким образом, составляет 4 тысячи 741 человека (за весь период наблюдения).

Число заразившихся коронавирусов в Орловской области на 6 июля 2020

При этом за сутки выздоровели 16 человек. Число победивших COVID-19 орловцев составило 3 тысяч 166 человек. Данных о новых скончавшихся пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция нет. Летальных исходов в регионе за весь период мониторинга - 73.

Всего за сутки в России зарегистрировано еще 6 611 случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах. Общее число заболевших в России по информации оперативного штаба - 687 тысяч 862 человека. Летальных исходов в стране за вчерашний день подтверждено 135, общее количество смертей составило 10 тысяч 296.

Число выздоровевших от коронавируса в Орловской области на 6 июля 2020

Выздоровел в России за вчерашний день 3 579 человек. Таким образом количество выписанных по выздоровлению пациентов за весь период распространения инфекции по стране достигло 454 тысяч 329 человек.

Мы следим за ситуацией.