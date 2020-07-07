2020-07-07T14:27:57+03:00
Общество

Грибной сезон: орловцам рассказали, как правильно собирать и готовить дары леса

Специалисты Роспотребнадзора разработали подробную инструкцию для любителей «тихой охоты»
Наталья Меркулова
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Грибной сезон: орловцам рассказали, как правильно собирать и готовить грибыГрибной сезон: орловцам рассказали, как правильно собирать и готовить грибыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Лето – идеальная пора для похода в лес и сбора всевозможных даров природы. Особой популярностью пользуется «тихая охота», то есть сбор грибов.

Однако грибной сезон это время повышенной опасности. Ежегодно в России регистрирую около 1 тысячи отравлений грибами, причем около 30 случаев зачастую заканчиваются смертью. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора Орловской области разработали подробную инструкцию, как собирать, готовить и есть грибы правильно.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ГРИБЫ

Специалисты напоминают, грибы – это продукт, который тяжело усваивается организмом людей с ослабленным здоровьем и детьми. Они же наиболее тяжело переносят последствия отравления.

При этом, по данным Роспотребнадзора, случаи отравления грибами все чаще происходят среди детей. Зачастую во время прогулок из-за невнимательности родителей сырой гриб прямиком попадает в организм ребенка (в необработанном виде даже съедобный гриб может вызвать отравление).

- Не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет. Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительного сока. Поэтому блюда из грибов могут есть только абсолютно здоровые люди, не страдающие заболеваниями пищеварительного тракта, - предупреждает Роспотребнадзор.

СБОР И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРИБОВ

Главное правило грибника, говорят бывалые знатоки «тихой охоты», не знаешь - не бери. Собирать можно только те грибы, в которых нет сомнения и точно известно, что они съедобные. Кроме того, под запретом должны оказаться грибы возле дорог и рядом с предприятиями.

Специалисты Роспотребнадзора разработали подробную инструкцию для любителей «тихой охоты»

Специалисты Роспотребнадзора разработали подробную инструкцию для любителей «тихой охоты»

Специалисты рекомендуют собирать грибы в плетеные корзины. В них они дольше сохранят свежесть, нежели в ведре или пакете.

Нельзя собирать старые, переросшие и червивые грибы. Продукт это скоропортящейся и готовить его нужно сразу после сбора в тот же день.

Причем есть особые рекомендации и по посуде, в которой будут готовиться грибы: мариновать или солить их ни в коем случае нельзя в оцинкованной и глиняной глазурованной таре.

После сбора нужно перебрать и хорошо промыть грибы. Перед приготовлением их следует предварительно отварить в течении 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить их как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсинов.

ПОКУПКА ГРИБОВ

- Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у незнакомых людей и в местах несанкционированной торговли, - говорят сотрудники Роспотребнадзора.

Кроме того, не рекомендуется покупать свежие, сушеные и конверсированные грибы в местах стихийной торговли.

Перед покупкой нужно внимательно изучить упаковку с грибами. Она не должна быть порванной или грязной, этикетка и лист-вкладыш должны быть на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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