Коронавирус в Орле, последние новости на 29 июня 2020: число заболевших достигло 4480 человек

Сегодня, 29 июня, федеральный оперативный штаб подтвердил 43 новых случая заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заразившихся в регионе достигло 4 тысяч 480.

Новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области на 29 июня 2020. Скриншот Яндекс.Статистика

Самое большое число инфицированных COVID-19 по-прежнему в Орле, во Мценске и Мценском районе, Орловском районе, Болховском районе, Ливнах, Дмитровском районе и в Урицком районе. Меньше всего заболевших коронавирусом в Краснозоренском районе.

География распространения коронавируса в Орловской области на 29 июня 2020. Фото: региональный оперативный штаб

По последним данным излечиться от COVID-19 за весь период пандемии смогли 2 тысячи 706 человек, из них 28 выписались из больниц накануне. Общее число умерших пациентов с подтвержденном диагнозом «коронавирусная инфекция» составило 59. За последние сутки новых летальных случаев нет.

динамика выздоровления от коронавируса в Орловской области. Фото: региональный оперативный штаб

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией губернатор Орловской области продлил режим ограничений до 16 июля, а масочный режим до 31 июля включительно. При этом продолжает реализовываться поэтапное снятие ограничительных мер.

Сегодня в регионе возобновляется плановая стоматологическая помощь и консультативный прием врачей в профильных учреждениях здравоохранения.