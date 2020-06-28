2020-06-28T11:36:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 28 июня 2020: умерли еще два человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 28 июня
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орле, последние новости на 28 июня 2020Коронавирус в Орле, последние новости на 28 июня 2020Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 28 июня, федеральный оперативный штаб подтвердил 41 новый случай заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заразившихся в регионе достигло 4 тысяч 437.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области на 28 июня 2020

Число новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области на 28 июня 2020

Самое большое число инфицированных COVID-19 проживает в Орле (2065 человек), во Мценске и Мценском районе (524), Орловском районе (446), Болховском районе (124), Ливнах (124), Дмитровском районе (101) и в Урицком районе (95). Меньше всего заболевших коронавирусом в Краснозоренском районе (17).

География распространения коронавируса в Орловской области на 28 июня 2020

География распространения коронавируса в Орловской области на 28 июня 2020

По последним данным излечиться от COVID-19 за весь период пандемии смогли 2 тысячи 678 человек, из них девять выписались из больниц накануне. Однако увеличилась за последние сутки и статистика по смертности. Федеральный оперативный штаб подтвердил, что умерли еще два пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных исходов составило 59.

Число смертей от коронавируса в Орловской области на 28 июня 2020

Число смертей от коронавируса в Орловской области на 28 июня 2020

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией губернатор Орловской области продлил режим ограничений до 16 июля, а масочный режим до 31 июля включительно. За не соблюдение санитарных правил может грозить административное наказание (предупреждение, штаф) как для простых жителей, так и для организаций, возобновивших работу.

Динамика выздоровления от коронавируса в Орловской области на 28 июня 2020

Динамика выздоровления от коронавируса в Орловской области на 28 июня 2020

В регионе продолжает реализовываться поэтапное снятие ограничительных мер. Уже открылись гостиницы, торговые центры, летние веранды кафе и ресторанов. Однако не все спешат соблюдать санитарные правила.

- Мы вынуждены постоянно оглядываться назад вводя те или иные послабления, чтобы статистика по заражаемости вновь не поползла вверх. Мы видим, что многие летние кафе открылись, но сделали это как есть. Никакой дистанции, никаких мер безопасности. Я отдал это на откуп проверяющим организациям. С этим придется бороться, это придется не допускать, - пояснил в своем прямом эфире губернатор Андрей Клычков.

Напомним, уже завтра, 29 июня, в регионе запланировано возобновление плановой стоматологической помощи и консультативного приема врачей в профильных учреждениях здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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