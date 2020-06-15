Вера Ефремова: «Ситуацию с реставрацией Дома-музея Лескова в Орле извратили донельзя»

В конце прошедшей недели в Орле разгорелись бурные споры из-за реставрации Дома-музея Николая Лескова. Общественники выступили с острой критикой обновления объекта культурного наследия федерального значения, а после появления информации в СМИ региональный Следственный комитет начал доследственную проверку.

Сегодня, 15 июня, сложившуюся ситуацию корреспонденту «Комсомольской правды-Орел» пояснила Вера Ефремова, директор Объединенного литературного музея Тургенева, в который и входит Дом Николая Лескова.

По словам руководителя культурного учреждения, ситуацию с реставрацией извратили донельзя и преувеличили все, что только можно преувеличить. Оказывается, работы действительно должны были закончится в 2019 году, но липецкий подрядчик «напортачил» с обоями в экспозиционных залах. Стиль и время сильно диссонировали, вот музей и забраковал работу подрядчика в декабре 2019 года.

- Все работы курирует Министерство культуры. Тогда Москва полностью согласилась с моим решением не подписывать приемку до устранения недостатков, - поясняет Вера Витальевна.

Потом проблемы сложились как снежный ком: умер директор подрядной организации, начался режим ограничительных мер и самоизоляции из-за коронавируса. Однако сейчас ситуация уже нормализовалась – в фирме новый руководитель и он готов продолжить ремонт по гарантийным обязательствам (они действуют пять лет после приемки) уже в ближайшее время. Дом Лескова даже заново покрасят.

Что же касается претензий из-за утраты уникального облика здания, то руководитель музея называет это попросту пиаром и провокацией.

- Никакие подлинные элементы лесковского здания не были утрачены. Это глупость. Дом, построенный Тибо-Бриньолем, пережил массу катаклизмов и неоднократно перестраивался еще в прошлом веке. Сейчас нам главное сохранить атмосферу места и сделать дом добротным для экспонирования действительно уникальных исторических меморий, которых у нас огромное множество. Все это время их можно было увидеть в музее Грановского. Экспозиция продолжала работать во время реставрации все время, - добавила Вера Ефремова.

Напомним, ранее ситуацию с музеем Лескова «КП» прокомментировали в Обществе охраны памятников.