Заставлял детей избивать мать: главу многодетной семьи в Орловской области обвинили в насилии
В Троснянском районе Орловской области главу многодетного семейства подозревают в насилии над женой и пятью ребятишками. 51-летний мужчина не только издевался и бил своих домочадцев, но и заставлял детей колотить родную мать.
Сейчас всех детей изъяли из семьи и устроили в детские специализированные учреждения. Сейчас органы опеки подали в суд иск об ограничении родительских прав матери и отца.
Ситуацию уже взяли под особый контроль региональная Прокуратура и Следственный Комитет.
- Было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Предварительно установлено, что подозреваемый на протяжении длительного времени систематически причинял физические и психические страдания членам своей семьи. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, - рассказала КП-Орел» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
Кроме того, Прокуратура внесла представления в адрес главы администрации Троснянского района о ненадлежащей работой по профилактике семейного насилия.
- Ранее в отношении отца семейства было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по статье «Угроза убийством» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», - рассказали «КП-Орел» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU