2020-06-03T16:53:19+03:00
Происшествия

Заставлял детей избивать мать: главу многодетной семьи в Орловской области обвинили в насилии

51-летний мужчину и отца пяти ребятишек подозревают в зверском отношении к своим домочадцам
Наталья Меркулова
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Заставлял детей избивать мать: главу многодетной семьи в Орловской области обвинили в насилииЗаставлял детей избивать мать: главу многодетной семьи в Орловской области обвинили в насилииФото: Архив "КП"
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В Троснянском районе Орловской области главу многодетного семейства подозревают в насилии над женой и пятью ребятишками. 51-летний мужчина не только издевался и бил своих домочадцев, но и заставлял детей колотить родную мать.

Сейчас всех детей изъяли из семьи и устроили в детские специализированные учреждения. Сейчас органы опеки подали в суд иск об ограничении родительских прав матери и отца.

Ситуацию уже взяли под особый контроль региональная Прокуратура и Следственный Комитет.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Предварительно установлено, что подозреваемый на протяжении длительного времени систематически причинял физические и психические страдания членам своей семьи. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, - рассказала КП-Орел» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Кроме того, Прокуратура внесла представления в адрес главы администрации Троснянского района о ненадлежащей работой по профилактике семейного насилия.

- Ранее в отношении отца семейства было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по статье «Угроза убийством» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», - рассказали «КП-Орел» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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