Творчество творит чудеса: в Орле открылась мастерская для детей с инвалидностью

Несмотря на режим самоизоляции в Орле стартовал новый инклюзивный проект для ребят с инвалидностью, их родителей, волонтеров и профессиональных мастеров. Творческая мастерская «СоТворение» на базе Центра социальной поддержки людей с ОВЗ "РАВНЫЕ" уже месяц работает на удаленке и первые творческие открытия не заставили себя долго ждать.

Корреспондент «Комсомолки» пообщалась с руководителем проекта Еленой Воробьевой и узнала, как можно стать частью дружной команды и какие интересные события ждут орловцев.

ТВОРЧЕСТВО ТВОРИТ ЧУДЕСА

Центр социальной поддержки "РАВНЫЕ" уже несколько лет помогает людям с инвалидностью вести не просто активную, но и творческую жизнь. Свое место здесь находят орловцы различных возрастов и особенностей развития.

В центре вместе с волонтерами ребята ставят настоящие театральные спектакли, танцуют, поют, рисуют, а главное, учатся работать в команде.

Руководитель проекта Елена Воробьева: "Мы любим творчество и верим, что оно творит настоящие чудеса! "Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Мы любим творчество и верим, что оно творит настоящие чудеса! В нашем центре много направлений и каждое из них мы вместе с ребятами стараемся развивать, - рассказывает Елена Воробьева.

Один из первых проектов центра стала театральная студия «Неравнодушные». В 2018 году дебютный инклюзивный спектакль «Открытая дверь» покорил жюри всероссийского конкурса «Доброволец России» и дал старт большому творческому движению.

И вот, спустя несколько лет, Центр «Равные» открывает еще один проект – инклюзивную творческую мастерскую «СоТворение». Реализовать задумку помогла победа в конкурсе Фонда президентских грантов.

- В этом конкурсе мы приняли участие в первый раз. Мы давно мечтали о собственной инклюзивной мастерской, поэтому и решили отправить именно эту идею. В итоге Центр "Равные" выиграл грант в размере 472 тысяч 763 рублей на создание мастерской "СоТворение", - говорит руководитель проекта.

МАСТЕРСКАЯ И ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

Мастерская задумана по принципу творческого коворкинга, где можно заниматься декоративно-прикладным творчеством (керамика, валяние из шерсти, кинусайга (мозаика из ткани), декупаж, вышивка) и живописью, участвовать в профессиональных мастер-классах от ведущих специалистов нашего региона.

В центре "Рввные" особенные ребята и простые школьники - одна большая командаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Наша цель - создать в Орловской области условия для социализации, развития творческого потенциала и коммуникации у людей с ментальными нарушениями через инклюзивное творчество. Мы надеемся, что проект поможет в преодолении негативных стереотипов в обществе по отношению к особенным ребятам, - признается Елена Михайловна.

В занятиях в мастерской могут принимать участие как люди с инвалидностью от 6 до 30 лет, так и родители особенных детей. Последних проект научит, как развивать творческие способности ребенка самостоятельно.

- Работа в мастерской поможет особенным людям развить мелкую моторику, межполушарное взаимодействие, развить творческое мышление, привить трудовые навыки и самореализовать творческий потенциал, - поясняет руководитель проекта.

Сейчас мастерская работает в дистанционном формате. Фото: https://vk.com/ravnye57

Хотя режим самоизоляции пока не позволяет проводить открытые занятия в самом Центре, для участников проекта опытные специалисты проводят творческие мастер-классы в дистанционном формате.

Сейчас к работе в мастерской подключились уже 12 ребят. Однако в рамках проекта на постоянной основе смогут заниматься 50 человек и еще 50 на разовых мастер-классах.

В творческом коворкинге смогут постоянно заниматься 50 человек и еще 50 на разовых мастер-классах. Фото: https://vk.com/ravnye57

ПРОБИВАЯ СТЕНЫ ИЗ «НЕ ХОЧУ И НЕ БУДУ»

Многие ребята, которые сейчас занимаются в инклюзивной мастерской «СоТворение» уже хорошо знакомы с Центром и несколько лет успешно развивают свои творческие способности. Одна из таких особенных мастериц – восьмилетняя Танюша Козлова. Она занимается в центре «Равные» с июня 2019 года.

- Татьяна моя девушка с характером. Атипичная детская эпилепсия отразилось на коммуникативных аспектах ее жизни, но Елена Михайловна смогла пробить стену из «не хочу и не буду». Центр стал для нас родным, мы познакомились с другими детьми и Тане помогли наладить общение, - рассказывает Валентина Сергеевна, мама Тани.

Когда в регионе начался период самоизоляции, Танюша очень скучала по своим друзьям и занятиям. Новый проект пришелся очень кстати.

- Для нас мастерская дала возможность проявить себя, раскрыть свои силы! И конечно это общение, ведь наши дети лишены этого и вне карантина. Тане нравится, она спрашивает, что будет на следующем занятии, с удовольствием показывает свои работы. Да и для меня это стало поводом и возможностью взять в руки кисть, Елена Михайловна для нас, мам, проводит мастер класс. И это очень здорово! Получаешь массу позитива от самого процесса работы и конечно от общения, - признается Валентина Сергеевна.

ЯРКИЙ ФИНАЛ

В конце года ребят ждет большой инклюзивный фестиваль, где будут подведены итоги творческой работы. Яркое событие будет сопровождаться конкурсами, выставками, ярмаркой работ мастерской и новыми мастер-классами.

Кроме того, в рамках работы мастерской пройдет творческий конкурс «Добрый Орел» для людей с особенностями развития.

Однако, по словам руководителя проекта Елены Воровьевой, все это только начало. В центре еще много новых идеи.

Подробнее о проекте можно узнать в официальной группе центра «Равные» в соцсетях.