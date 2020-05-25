Снова 90-е: в Орловской области высокопоставленного полицейского подозревают в превышении полномочий

Сюжет в духе 90-х развернулся Орловской области. Высокопоставленного полицейского подозревают в превышении должностных полномочий. Уголовное дело по соответствующей статье возбудил региональный следком.

История развернулась во Мценском районе в начале весны. Местный предприниматель пожаловался на «милицейский беспредел». Его компания вела работу по ремонту дороги в одной из местных деревень. Тут-то и обозначился правоохранитель, проживающий рядом: мол, надо произвести планировку придомовой территории и также отсыпать ее щебнем (речь идет о частном доме самого полицейского). Конечно, бесплатно.

Работу фирма, по словам предпринимателя, провела. Но на этом общение представителя бизнеса с представителем власти не закончилось.

– При личной встрече полицейский вновь обратился с требованием сделать дополнительно несколько сотен метров дороги к его дому, - рассказывает попавший в переделку коммерсант.

Последовал отказ, который обернулся проверками. По словам предпринимателя, его решили запугать, в фирму наведались сотрудники БЭП... Тогда мужчина обратился в следственные органы.

Некоторые подробности инцидента следствию уже удалось прояснить.

- Должностное лицо из числа руководства МО МВД России «Мценский» распорядилось организовать проверку коммерческой деятельности индивидуального предпринимателя, чтобы, путем создания искусственных препятствий в работе, склонить потерпевшего к безвозмездному выполнению работ по благоустройству земельного участка, принадлежащего полицейскому, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

При этом в региональном УМВД сообщают: факт противоправной деятельности выявили сотрудники собственного отдела безопасности.

- По данному факту начальником УМВД России по Орловской области назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины, сотрудник, допустивший нарушение, а также его непосредственные руководители понесут ответственность в соответствии с законодательством РФ, - такой комментарий относительно случившегося дали корреспонденту «КП-Орел» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как бы то ни было, все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить следствию. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование продолжается.

По закону, согласно указанной статье фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

«КП» следит за ходом следствия.