Снова 90-е: в Орловской области высокопоставленного полицейского подозревают в превышении полномочий
Сюжет в духе 90-х развернулся Орловской области. Высокопоставленного полицейского подозревают в превышении должностных полномочий. Уголовное дело по соответствующей статье возбудил региональный следком.
История развернулась во Мценском районе в начале весны. Местный предприниматель пожаловался на «милицейский беспредел». Его компания вела работу по ремонту дороги в одной из местных деревень. Тут-то и обозначился правоохранитель, проживающий рядом: мол, надо произвести планировку придомовой территории и также отсыпать ее щебнем (речь идет о частном доме самого полицейского). Конечно, бесплатно.
Работу фирма, по словам предпринимателя, провела. Но на этом общение представителя бизнеса с представителем власти не закончилось.
– При личной встрече полицейский вновь обратился с требованием сделать дополнительно несколько сотен метров дороги к его дому, - рассказывает попавший в переделку коммерсант.
Последовал отказ, который обернулся проверками. По словам предпринимателя, его решили запугать, в фирму наведались сотрудники БЭП... Тогда мужчина обратился в следственные органы.
Некоторые подробности инцидента следствию уже удалось прояснить.
- Должностное лицо из числа руководства МО МВД России «Мценский» распорядилось организовать проверку коммерческой деятельности индивидуального предпринимателя, чтобы, путем создания искусственных препятствий в работе, склонить потерпевшего к безвозмездному выполнению работ по благоустройству земельного участка, принадлежащего полицейскому, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
При этом в региональном УМВД сообщают: факт противоправной деятельности выявили сотрудники собственного отдела безопасности.
- По данному факту начальником УМВД России по Орловской области назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины, сотрудник, допустивший нарушение, а также его непосредственные руководители понесут ответственность в соответствии с законодательством РФ, - такой комментарий относительно случившегося дали корреспонденту «КП-Орел» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Как бы то ни было, все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить следствию. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование продолжается.
По закону, согласно указанной статье фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.
«КП» следит за ходом следствия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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