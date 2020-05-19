2020-05-19T11:18:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география распространения заболевания на 19 мая

Рассказываем о том, сколько заболевших в городах и районах региона на 19 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Рассказываем, сколько заболевших коронавирусом в Орле и области на 19 мая 2020 годаРассказываем, сколько заболевших коронавирусом в Орле и области на 19 мая 2020 годаФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области на 19 мая 2020 года подтверждено 1549 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Рассказываем о том, сколько заболевших в городах и районах региона.

По данным оперативного штаба, в самом Орле (за весь период наблюдения) 632 человека заболели коронавирусом. Далее Мценск и Мценский район - 229 заболевших, затем Орловский район - 148, Болхов и Болховский район - 72. В других муниципальных образованиях количество инфицированных меньше.

В Урицком - 42, столько же в Свердловском, в Новосильском - 41, в Знаменском - 39, в Новодеревеньковском - 36, в городе Ливны и Ливенском районе - 35 (25 инфицированных в самом городе и 10 в районе), по 29 заболевших в Покровском и Хотынецком районах, 27 в Верховском, 24 в Глазуновском, 23 в Залегощенском.

В остальных районах менее двух десятков подтвержденных случаев заражения COVID-19. Цифры такие: Шаблыкинский - 17 больных, Малоархангельский - 15, Колпнянский - 13, Краснозоренский - 11, Кромской и Троснянский - по 9, Корсаковский и Сосковский - по 8, Дмитровский - 7, меньше всего случаев заражения в самом отдаленном районе региона, Должанском: здесь заболели 4 человека.

524 орловца победили болезнь.

Данные регионального оперативного штаба

Данные регионального оперативного штаба

При этом за сутки среди близлажащих регионов у Орловской области самое маленькое число новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией - 32 человека. В Липецкой, Курской, Брянской, Тульской и Калужской областях инфицированных больше. В общей сложности же у соседей Орловщины динамика заболеваемости следующая: Калужская область - 2632 заболевших, Тульская - 2637, Липецкая - 1298, Курская - 2095, Брянская - 2405.

Данные регионального оперативного штаба

Данные регионального оперативного штаба

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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