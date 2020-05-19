В Орловской области отменили открытие пришкольных летних лагерей

В понедельник, 18 мая, в обладминистрации прошло заседание регионального Правительства. Один из вопросов на повестке дня стал отдых детей на летних каникулах.

В связи с эпидемиологической ситуации открытие пришкольных оздоровительных лагерей в этом году отменяется. В целом же летняя оздоровительная кампания в регионе будет проходить в июле-августе.

Сейчас профильные Департаменты областной администрации разрабатывают программу внеурочных общеразвивающих занятий и досуга для школьников с использованием дистанционных образовательных технологий.

- До 15 июня средств, которые выделялись на открытие пришкольных лагерей, будут перераспределены на проведение государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, - подчеркнул глава региона Андрей Клычков.

ЗНАЙ!

Еще в начале апреля в Орловской области утвердили среднюю стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории. Цена варьируется в зависимости от вида предоставляемых услуг, сезона года и продолжительности смены.

Средняя стоимость путевки в санаторно-курортные организации на летнюю смену в 21 день составит 23,8 тысяч рублей. Весной, осенью и зимой - 27,4 тысяч рублей.

Отдых в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, а также детских оздоровительных центрах в течение 21 дня лета обойдется семье в 19,8 тысяч рублей, на 12 дней - 11,3 тысяч и на неделю 6,6 тысяч рублей.

Самый бюджетный вариант - путевка в детские лагеря палаточного типа. Ее средняя стоимость составит 4,7 тысяч рублей при продолжительности смены 5 дней.

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