2020-05-27T17:46:34+03:00
Происшествия

В Орле обрушилась крыша спортивного зала

Обошлось без пострадавших, а вот не опасно ли жильцам примыкающих домов находиться в своих квартирах - установят эксперты [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Кровля рухнула на площади в 150 квадратных метров. Фото: предоставлено Сергеем ЛЕЖНЕВЫМКровля рухнула на площади в 150 квадратных метров. Фото: предоставлено Сергеем ЛЕЖНЕВЫМ
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Сегодня днем в Орле обрушилась часть здания на Наугорском шоссе. Речь идет о старом спортивном зале, который расположен между двумя жилыми общежитиями: домами №23 и №25 по указанной улице.

Все случилось 27 мая в обеденное время. В двухэтажном здании спортивного зала обвалилась кровля на площади в 150 квадратных метров. Чудом, обошлось без жертв и пострадавших. Экстренные службы и представители власти, во главе с губернатором Андреем Клычковым, прибыли на место: первые - устранять последствия происшествия, вторые решать - что (или кто) виной случившемуся и что же делать дальше.

Опасные части здания демонтируют. Фото: предоставлено Сергеем ЛЕЖНЕВЫМ

Опасные части здания демонтируют. Фото: предоставлено Сергеем ЛЕЖНЕВЫМ

- В период подготовки к капитальному ремонту данных домов были выявлены дефекты каменной кладки. Сегодня произошло обрушение. Причины будут дополнительно устанавливаться, - описал ситуацию советник губернатора Сергей Лежнев.

Сейчас территорию полурухнувшего здания оцепили полицейские. Жильцы могут вернуться в свои квартиры, пользуясь входами со двора.

В городской администрации собрали экстренное совещание.

Рухнувшая часть здания - пристройка, в которой находится спортивный зал. Фото: предоставлено Сергеем ЛЕЖНЕВЫМ

Рухнувшая часть здания - пристройка, в которой находится спортивный зал. Фото: предоставлено Сергеем ЛЕЖНЕВЫМ

Как было отмечено, дома №23 и №25 входят в подпрограмму Регионального фонда капитального ремонта на 2020 год.

- Речь идет о ремонте крыши. Работы тут ведет ООО «ТехИнком», срок исполнения контракта - до 1 июня 2020 года, - сообщили "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

Правда, теперь работы рекомендовано приостановить. Часть здания придется демонтировать - его элементы могут представлять опасность для людей, на это время жильцы останутся без газа. А, самое главное, в ближайшее время будет проведен осмотр примыкающих жилых домов, если нужно и техническая экспертиза. Они призваны показать, есть ли опасность для жильцов общежитий.

Экстренные службы и власти работают на месте ЧП. Фото: предоставлено Сергеем ЛЕЖНЕВЫМ

Экстренные службы и власти работают на месте ЧП. Фото: предоставлено Сергеем ЛЕЖНЕВЫМ

"Комсомолка" следит за ситуацией, информация обновляется.

ТЕМ ВРЕМЕНЕН

"Карточный домик" в Орле снесут до 30 мая. Напомним, дом под номером 68 по набережной Дубровинского частично обрушился в августе 2017-го. Тогда, к счастью, вовремя эвакуировали его жителей и никто не пострадал. Снос строения, зияющего в самом центре города, затянулся...(далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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