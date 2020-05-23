2020-05-22T16:57:35+03:00
Общество

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 23 мая: названы условия, при которых откроют ТЦ, кафе и парикмахерские

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 23 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 23 мая 2020 года.

До 31 мая режим самоизоляции все еще продолжает действовать в регионе. Однако поэтапное снятие антикоронавирусных ограничений началось. Сейчас Орловщина на первом его этапе. Гражданам официально можно гулять в парках, заниматься спортом на улице, открылись ярмарки и рынки (с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических норм). В Правительстве региона рассказали какие есть условия для открытия всем привычных учреждений и объектов: школ и вузов, торговых центром и парикмахерских, заведения общественного питания.

Учитывается коэффициент распространения коронавируса по области, свободный коечный фонд и охват тестированием. Пока что Орловщина на первом этапе снятия ограничительных мер.

- При переходе ко второму этапу будет возобновлена работа предприятий торговли большей площади с сохранением ограничения количества людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале, отдельных образовательных организаций. На третьем этапевозобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей и площади объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Но даже при постепенном смягчении мер, в Орловской области все еще действуют достаточно жесткие ограничения. В их числе: обязательная самоизоляция для людей из группы риска (возраст 65+, хронические заболевания), меры предосторожности при вынужденном выходе из дома, дезинфекция и соблюдения расстояния на улице между людьми, а также соблюдения масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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