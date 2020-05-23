Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 23 мая составило 1679 человек. Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 23 мая 2020 года.

К порогу в тысяча и семьсот зараженные регион приблизился накануне. Несмотря на то, что каждый день выявляется несколько десятков новых заболевших, в последние дни картина выглядит более позитивной чем раньше. Так, накануне число выписанных по выздоровлению превысило число инфицированных коронавирусом.

В больницах, по последним данным регуправления Роспотребнадзора, 971 человек находится на лечении. Летальных случаев - 21, однако цифра разнится с федеральной статистикой. Это скончавшиеся пациенты, у которых был диагноз "коронавирусная инфекция", однако окончательную причину самой смерти показывает патологоанатомическое исследование.

Что касается географии распространения болезни, то "лидеры" по числу заболевших по-прежнему: Орел, Мценский район, Орловский район, Болховский район.

Меньше всего зараженных в Должанском районе.

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