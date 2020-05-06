День Победы: какие праздничные события ждут орловцев онлайн

В связи с пандемией коронавируса массовые мероприятия в честь 75-летия Победы перенесли на более поздний срок. Однако праздник все же состоится – онлайн. Рассказываем, куда можно будет заглянуть, не выходя из дома и что интересного увидеть.

ВОЕННЫЕ СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА им. ТУРГЕНЕВА

С 1 по 10 мая орловский академический театр им. Тургенева организуем показ двух спектаклей «Выстрел» (режиссер Игорь Черкашин) и «Не вышел из боя» (исполнитель Сергей Коленов).

В основу первого спектакля легла пьеса Владимира Жеребцова «Предатель». Перед зрителями - полуподвал с плохо обогретой комнаты, кровать, окровавленный солдат, одинокие главные герои и предательство.

- Профессионально снятая военная натура, искусно вплетенная в канву театрального действа - страшное документальное кино всех войн и локальных конфликтов, а фреска «Поцелуй Иуды» - символ предательства, отсылает нас к библейским истинам. Кто и как подтолкнул «Иуду» к предательству в спектакле, судите сами, - говорят актеры.

Музыкальный спектакль «Не вышел из боя…» основан на военной лирике Владимира Высоцкого. На сцену выйдет заслуженный артист России Сергея Ивановича Коленова. Он автор и исполнитель спектакля.

Композиция инсценировки отличается многообразием и жизненной глубиной. В центре внимания артиста — человек во всех его проявлениях: от низменных до возвышенных. Но во всех случаях главным остается одно — как и Высоцкий, он говорит о чудовищной сущности войны.

КОГДА? ГДЕ?

С 1 по 10 мая

в официальной группе театра ВКонтакте, на YouTube канале и на сайте ОГАТ им. Тургенева

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ФИЛАРМОНИИ

Орловская филармония приглашает зрителей на концерт «От героев былых времен…». Легендарную музыку и песни Победы исполняют солисты филармонии.

Концерт состоялся 19 февраля 2020 года в Камерном зале. Теперь увидеть его смогут все желающие.

- На наш взгляд, репертуар, настроение артистов и атмосфера зала помогут всем нам ощутить приближение Великого Дня, как всегда — печального и радостного, - рассказали «КП» в пресс-службе филармонии.

КОГДА? ГДЕ?

С 4 мая

Группа «Орловская государственная филармония» в соцсетях и официальный сайт https://philharmusic.ru/

ВЫСТАВКА В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Сегодня, 6 мая, всех интересующихся отечественной историей ждет онлайн-открытие выставки «Была война, была Победа…». Экспозицию подготовили сотрудники Орловского краеведческого музея.

Уникальные экспонаты, документы и фотографии времен Великой Отечественной войны расскажут о боях на орловской земле, оккупации и жизни людей в эти годы.

- Вниманию наших гостей будет представлена онлайн презентация выставки. По окончании карантинного периода ждем всех в нашем музее, - рассказали «КП» сотрудники музея.

КОГДА? ГДЕ?

6 мая, в 16:00

Официальная группа Орловского краеведческого музея в соцсетях vk.com/okmuseum

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МАРАФОН "ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ"

9 мая театр "Свободное пространство" приглашает зрителей на праздничный онлайн-марафон «Песни Великой Победы». Гостей ждет встреча с артистами театра, много музыки, а также истории создания всенародно любимых песен.

- Пройти мимо такой большой и важной даты никак нельзя! Оставайтесь с нами и готовьтесь к празднику! – говорят в театре «Свободное пространство».

КОГДА? ГДЕ?

9 мая

Официальная группа театра «Свободное пространство» в соцсетях vk.com/teatrorel

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Ко Дню Великой Победы сотрудники Орловского музея изобразительных искусств подготовили виртуальную выставку«Эхо прошедшей войны».

Фактически это этюд к диораме «Река Зуша» (1970-1980 годов), которая принадлежит кисти народного художника СССР Андрея Курнакова.

КОГДА? ГДЕ?

С 5 мая

Официальный сайт музея

ВЫСТАВКА В ГОСАРХИВЕ

На официальном сайте Государственного архива Орловской области открылась виртуальная историко-документальная выставка «Все для фронта, все для Победы», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка состоит из двух разделов – «Трудящиеся Орла – фронту» и «Сельские труженики – фронту». Экспозиция насчитывает 52 экспоната о самоотверженной работе в тылу жителей области и оказании ими всесторонней помощи фронту.

КОГДА? ГДЕ?

С 30 апреля

Официальный сайт музея и группа в соцсетях vk.com/club80254496