День Победы: какие праздничные события ждут орловцев онлайн
В связи с пандемией коронавируса массовые мероприятия в честь 75-летия Победы перенесли на более поздний срок. Однако праздник все же состоится – онлайн. Рассказываем, куда можно будет заглянуть, не выходя из дома и что интересного увидеть.
ВОЕННЫЕ СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА им. ТУРГЕНЕВА
С 1 по 10 мая орловский академический театр им. Тургенева организуем показ двух спектаклей «Выстрел» (режиссер Игорь Черкашин) и «Не вышел из боя» (исполнитель Сергей Коленов).
В основу первого спектакля легла пьеса Владимира Жеребцова «Предатель». Перед зрителями - полуподвал с плохо обогретой комнаты, кровать, окровавленный солдат, одинокие главные герои и предательство.
- Профессионально снятая военная натура, искусно вплетенная в канву театрального действа - страшное документальное кино всех войн и локальных конфликтов, а фреска «Поцелуй Иуды» - символ предательства, отсылает нас к библейским истинам. Кто и как подтолкнул «Иуду» к предательству в спектакле, судите сами, - говорят актеры.
Музыкальный спектакль «Не вышел из боя…» основан на военной лирике Владимира Высоцкого. На сцену выйдет заслуженный артист России Сергея Ивановича Коленова. Он автор и исполнитель спектакля.
Композиция инсценировки отличается многообразием и жизненной глубиной. В центре внимания артиста — человек во всех его проявлениях: от низменных до возвышенных. Но во всех случаях главным остается одно — как и Высоцкий, он говорит о чудовищной сущности войны.
КОГДА? ГДЕ?
С 1 по 10 мая
в официальной группе театра ВКонтакте, на YouTube канале и на сайте ОГАТ им. Тургенева
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ФИЛАРМОНИИ
Орловская филармония приглашает зрителей на концерт «От героев былых времен…». Легендарную музыку и песни Победы исполняют солисты филармонии.
Концерт состоялся 19 февраля 2020 года в Камерном зале. Теперь увидеть его смогут все желающие.
- На наш взгляд, репертуар, настроение артистов и атмосфера зала помогут всем нам ощутить приближение Великого Дня, как всегда — печального и радостного, - рассказали «КП» в пресс-службе филармонии.
КОГДА? ГДЕ?
С 4 мая
Группа «Орловская государственная филармония» в соцсетях и официальный сайт https://philharmusic.ru/
ВЫСТАВКА В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
Сегодня, 6 мая, всех интересующихся отечественной историей ждет онлайн-открытие выставки «Была война, была Победа…». Экспозицию подготовили сотрудники Орловского краеведческого музея.
Уникальные экспонаты, документы и фотографии времен Великой Отечественной войны расскажут о боях на орловской земле, оккупации и жизни людей в эти годы.
- Вниманию наших гостей будет представлена онлайн презентация выставки. По окончании карантинного периода ждем всех в нашем музее, - рассказали «КП» сотрудники музея.
КОГДА? ГДЕ?
6 мая, в 16:00
Официальная группа Орловского краеведческого музея в соцсетях vk.com/okmuseum
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МАРАФОН "ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ"
9 мая театр "Свободное пространство" приглашает зрителей на праздничный онлайн-марафон «Песни Великой Победы». Гостей ждет встреча с артистами театра, много музыки, а также истории создания всенародно любимых песен.
- Пройти мимо такой большой и важной даты никак нельзя! Оставайтесь с нами и готовьтесь к празднику! – говорят в театре «Свободное пространство».
КОГДА? ГДЕ?
9 мая
Официальная группа театра «Свободное пространство» в соцсетях vk.com/teatrorel
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Ко Дню Великой Победы сотрудники Орловского музея изобразительных искусств подготовили виртуальную выставку«Эхо прошедшей войны».
Фактически это этюд к диораме «Река Зуша» (1970-1980 годов), которая принадлежит кисти народного художника СССР Андрея Курнакова.
КОГДА? ГДЕ?
С 5 мая
Официальный сайт музея
ВЫСТАВКА В ГОСАРХИВЕ
На официальном сайте Государственного архива Орловской области открылась виртуальная историко-документальная выставка «Все для фронта, все для Победы», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Выставка состоит из двух разделов – «Трудящиеся Орла – фронту» и «Сельские труженики – фронту». Экспозиция насчитывает 52 экспоната о самоотверженной работе в тылу жителей области и оказании ими всесторонней помощи фронту.
КОГДА? ГДЕ?
С 30 апреля
Официальный сайт музея и группа в соцсетях vk.com/club80254496
Мероприятия на День Победы в Орле
ИСТОЧНИК KP.RU
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