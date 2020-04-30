2020-04-30T18:54:47+03:00
Общество

В группе риска: к чему готовиться пациентам с болезнями почек?

Медицинский директор Группы компаний «Клиники диализа» Евгений Конюхов - о том, что будет с нефрологическими больными в условиях пандемии коронавируса и смогут ли они получать жизненно необходимую процедуру диализа
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В Орловской области число пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» приблизилось к пяти сотням человек, по данным регионального оперативного штаба. Пандемия COVID-19 изменила, казалось бы, вещи неизменные. На передовой оказались герои в белых халатах: сейчас иначе представителей медицинского сообщества и не называют. А под удар попали в первую очередь самые незащищенные слои населения: пожилые и люди с теми или иными хроническими заболеваниями. Почему люди с хроническими болезнями оказались в группе риска, как протекает COVID-19 у пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН), как будет проводиться заместительная почечная терапия в случае инфицирования, каков алгоритм действий орловского центра гемодиализа ДИАЛАМ+ в случае заражения пациентов или медицинского персонала, а также какие простые правила стоит соблюдать абсолютно всем, чтобы побороть угрозу, рассказал Евгений КОНЮХОВ, медицинский директор Группы компаний «Клиники диализа».

- Евгений Александрович, почему люди с хроническими заболеваниями, в частности с ХПН, входят в группу риска по COVID-19? Как этот вирус может повлиять на их состояние здоровья?

- Любое хроническое заболевание приводит к риску развития любой инфекционной болезни. По сообщению наших коллег, которые столкнулись с этой эпидемией раньше, уже было зафиксировано, что пациенты с заболеваниями почек, в частности находящиеся на диализе, к сожалению, заражались в первую очередь. И болезнь протекала у них в среднетяжелой и тяжелой формах. При этом ученые и медики знают про новую разновидность вируса не так много, так как первые случаи были зафиксированы всего лишь в декабре прошлого года. И сегодня в группу риска попадают уже не только люди с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, но и все поколение 65+.

В диализном центре ДИАЛАМ+ соблюдаются все меры предосторожности.

В диализном центре ДИАЛАМ+ соблюдаются все меры предосторожности.

- Может ли это быть связано с ослабленным иммунитетом?

- Иммунный статус конкретного человека, который чувствует себя относительно здоровым, оценить не так просто. Любое заболевание влияет на весь организм в целом, на иммунитет в том числе. Если вначале речь шла о том, что практически не болеют дети, а у молодых людей болезнь протекает в легкой форме, то теперь мы об этом говорить уже не можем. Возможно, это связано с мутацией вируса. Одним словом, сейчас мы все рискуем. Поэтому ограничительные меры одинаково должны распространяться на все возрастные группы.

- На сегодняшний день в орловском центре диализа ДИАЛАМ+ нет ли пациентов с подозрением на коронавирус или тех, кто уже получил? положительный тест на COVID-19?

- К счастью, нет. Еще с января месяца, когда инфекция вышла за пределы Китая и стало ясно, что эпидемии не избежать, руководством клиники были приняты все необходимые меры. В частности, касающиеся информирования пациентов о новой инфекции, о мерах предосторожности: банальное мытье рук с антисептическими растворами, избегание контактов с лихорадящими пациентами. Кроме того, руководство компании приняло решение о том, чтобы договориться с поставщиками о гарантиях бесперебойной поставки расходного материала. Партнеры нас услышали и все обязательства выполнили и продолжают выполнять.

-А какие меры были приняты, когда стало известно о первых случаях заболевания коронавирусом в России?

- Свою работу мы организовали в полном соответствии с методическими рекомендациями и требованиями Роспотребнадзора. В частности, обеспечили сотрудников и пациентов средствами индивидуальной защиты. Медицинский персонал работает в масках, защитных костюмах. Пациенты, которые приходят в диализный зал, также надевают маску, обрабатывают руки антисептиком. И сотрудники, и пациенты проходят обязательную термометрию. В обязательном порядке всех опрашивают: о наличии контактов с лихорадящими пациен- тами, посещении неблагоприятных по коронавирусу регионов. Кроме того, мы работаем в тесном контакте с Департаментом здравоохранения и Роспотребнадзором. Надеюсь, что в Орловской области мы избежим случаев заражения пациентов и наших медиков. Учитывая, что время подготовиться у нас было.

- И все же в нынешней ситуации нужно быть готовым к самым негативным сценариям. Есть ли алгоритм действий на случай заражения коронавирусом пациентов или сотрудников центра?

- Есть, он выстроен на методических рекомендациях Минздрава, Роспотребнадзора, профильной комиссии по нефрологии Министерства здравоохранения РФ, которые в том числе касаются и диализных пациентов. В случае подозрения на коронавирус во время ожидания результатов анализов и при отсутствии симптомов существует следующий алгоритм действий. Пациенты принимаются в амбулаторных условиях, при этом используются все меры, чтобы человек получил гемодиализ в индивидуальном порядке. То есть после того, как процедуру пройдут все здоровые пациенты, в отдельный зал заходит человек с подозрением на коронавирус. И он, и врачи обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, разумно используется правило безопасной дистанции. После того как процедура завершится, образовавшиеся медицинские отходы утилизируются в полном соответствии с рекомендациями, возможности в клинике для этого есть. Далее проводится генеральная уборка, после чего дополнительную обработку проводит бригада дезинфекционной станции. Естественно, что пациент с положительным результатом на коронавирус не может получать заместительную почечную терапию в амбулаторных условиях клиники. В Орловской области возможность получения гемодиализа сохраняется на базе Областной клинической больницы.

- То есть ни один человек без заместительной терапии не останется?

- Об этом можно говорить с полной уверенностью. Я постоянно общаюсь с коллегами из других регионов, представителями медицинского сообщества. Насколько мне известно, ни один пациент в России без жизненно важной процедуры гемодиализа не остался. Даже если говорить о худшем сценарии. Само собой, возможности Орловской областной больницы по количеству аппаратов могут быть ограничены. Если туда начнут попадать наши пациенты, то мы выстроим взаимодействие с областным департаментом здравоохранения, Минздравом РФ, и вполне реально, что будут привлечены наши специалисты и оборудование для оказания помощи пациентам.

- Есть ли данные о том, как протекает коронавирус у пациентов с ХПН?

- Таких пациентов и в мире, и в России не много. Здесь как и у людей без хронических заболеваний: кто-то переносит в легкой форме, у кого-то среднетяжелая форма, у других тяжелая. Наибольшему риску подвергаются не просто больные с хронической почечной недостаточностью, а те, у кого совмещены сразу два фактора риска: возраст 65+ и ХПН. Такие пациенты инфекцию переносят тяжелее.

- Евгений Александрович, а какие меры вы порекомендуете соблюдать и вашим пациентам, и другим людям сегодня, когда вирус буквально поджидает за углом?

- В первую очередь, не нужно паниковать. Соблюдайте меры предосторожности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, Минздравом РФ, - они действительно работают. Без необходимости не посещайте какие-либо общественные места, мойте руки не менее чем 20 секунд после каждого выхода на улицу, контакта с оборудованием в местах скопления людей. Избегайте поездок в общественном транспорте, носите маски, можно многоразовые при условии их стирки, не трогайте руками лицо. В остальном нужно стараться соблюдать обычный образ жизни, рекомендованную диету и не злоупотреблять алкоголем. А самое главное - не контактировать с людьми, у которых есть признаки ОРВИ, и с теми, кто вернулся из неблагополучных по коронавирусу регионов мира и России.

Берегите себя и не болейте!

Беседовала Ольга СУПОНЕВА.

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