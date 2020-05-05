2020-05-05T17:27:54+03:00
Происшествия

В Орловской области семья с маленькими детьми отравилась газом

Отец скончался, мать, дети и бабушка в больнице
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Трагическое происшествие случилось во Мценском районе Орловской области сегодня, 5 мая. Целая семья отравилась газом в своей квартире, отец семейства скончался.

Все произошло в селе Отрадинское. В квартире по месту жительства было найдено тело сорокалетнего мужчины. Его 35-летняя супруга и двое малолетних детей, а также 61-летняя теща госпитализированы с отравлением газом. Региональный следком завел уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), - сообщили "Комсомольской правде в Орле" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего. Как пояснили корреспонденту "КП-Орел" в ведомстве, предварительно, причиной беды стала газовая колонка. Была ли она бракованной либо установлена с нарушениями, или же дымоход оказался забит - это еще предстоит выяснить.

Мы следим за ходом расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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