В Орловской области семья с маленькими детьми отравилась газом

Трагическое происшествие случилось во Мценском районе Орловской области сегодня, 5 мая. Целая семья отравилась газом в своей квартире, отец семейства скончался.

Все произошло в селе Отрадинское. В квартире по месту жительства было найдено тело сорокалетнего мужчины. Его 35-летняя супруга и двое малолетних детей, а также 61-летняя теща госпитализированы с отравлением газом. Региональный следком завел уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), - сообщили "Комсомольской правде в Орле" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего. Как пояснили корреспонденту "КП-Орел" в ведомстве, предварительно, причиной беды стала газовая колонка. Была ли она бракованной либо установлена с нарушениями, или же дымоход оказался забит - это еще предстоит выяснить.

Мы следим за ходом расследования.