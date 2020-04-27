Орловские следователи выяснят, почему в школьных сухпайках появилось просроченное масло

Орловские следователи заинтересовались информацией о просроченном сливочном масле в школьных сухпайках. Следком уже организовал доследственную проверку.

Первым о просрочке сообщило районное издание «Уездный город Ливны». В свою очередь журналистам на некачественные продукты пожаловалась мама одного из учеников Свободно-Дубровской школы Ливенского района. 23 апреля она получила сухпаек для своего ребенка и обнаружила в нем сливочное масло со сроком годности до 19 апреля 2020 года.

Как пишет издание, вскоре женщине обменяли просрочку на свежую пачку масла. Остальным родителям также посоветовали обращаться в школу для обмена.

- Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения питанием общеобразовательных организаций во время дистанционного обучения. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по их результатам будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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