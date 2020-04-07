2020-04-07T13:07:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Поездки на дачу из Орла в период самоизоляции: могут ли остановить полицейские

Можно ли орловцам переждать период самоизоляции на даче
Ольга СУПОНЕВА
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Можно ли орловцам поехать на дачу или в загородный дом во время самоизоляции?Можно ли орловцам поехать на дачу или в загородный дом во время самоизоляции?Фото: Ольга СУПОНЕВА
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- Можно ли в период самоизоляции отправиться на личном автомобиле из Орла на дачу или в загородный дом? - этот вопрос сейчас нередко задают жители региона, в том числе и редакции "КП". Весна в этом году ранняя, сезон огородно-садовых работ уже начался и если бы не коронавирус, в дачных поселках кипела бы жизнь. Однако как быть с ограничительными мерами?

Напомним, указом губернатора №156 регламентируется: "Ограничить перемещение на территории населенных пунктов и в целом на территории Орловской области с учетом особого порядка перемещения". До 30 апреля орловцам можно выходить из дома для того, чтобы добраться на работу и с работы, вынести мусор, погулять с животным, закупиться продуктами или зайти в аптеку. Также нужно соблюдать дистанцию в один метр, в том числе и в общественном транспорте. Однако запрета на перемещение на личном автомобиле не введено.

При этом по мнению специалистов,пожилые люди особенно подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, поэтому лучше соблюдать все предписанные меры предосторожности. Согласно уже упомянутому выше указу гражданам в возрасте свыше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания необходимо обеспечить самоизоляцию в местах проживания (пребывания) за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Так как же обстоит дело?

- Прямого запрета на поездки, в том числе и на дачи, нет. Однако по понятным причинам лучше избегать общественного транспорта и воспользоваться личным. И пребывая на дачных участках также не стоит собираться компаниями, общаться с соседями, - рассказал корреспонденту «КП-Орел» ситуацию Александр Жуков, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции регионального УМВД.

То есть поехать на дачу все-таки можно. Правда, на своем транспорте и соблюдая все меры предосторожности, введенные в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Кстати, в скором времени будут запущены и дачные автобусы.

- Дачные маршруты запускать планируется в том же режиме, что и в прошлые годы. Однако напоминаю, что в регионе действуют ограничения в передвижении для лиц старше 60 лет в условиях коронавируса, - прокомментировал "Комсомольской правде в Орле" Денис Блохин, руководитель областного департамента ТЭК, строительства, ЖКХ и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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